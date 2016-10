Boutique-Hostels mischen Hotel-Branche auf Jetzt fast überall: "Design-Hotels" - aber preiswert

Bei Hostels denken viele an klapprige Stockbetten mit schnarchenden Fremden, zugige Flure und eine schlecht sortierte Gemeinschaftsküche. Die Einrichtung ist nicht schön, aber funktional. Doch dieses Bild ist überholt, eine neue Form des Hostels hat seinen Siegeszug angetreten: das Poshtel. Dabei handelt es sich um eine Wortschöpfung aus "posh" (schick) und Hostel - und einen absoluten Trend. Die Reisebibel Lonely Planet sprach bereits vom unaufhaltsamen Aufstieg der Poshtels. Was hat es damit auf sich?

Das Poshtel verbindet das Gemeinschaftskonzept des Hostels mit einem aufregenden Design und besonderen Annehmlichkeiten. "Die Gäste finden eine Ausstattung vor, die man sonst nicht mit einem Hostel verbindet, zum Beispiel Pool, Dachterrasse, Bar, Restaurant und kostenloses Frühstück", sagt Paul Halpenny von Hostelworld.com. Das Poshtel ist also nicht mehr bloß ein möglichst günstiger Platz zum Übernachten, sondern ein ansprechender Ort, an dem man sich gerne aufhält. Die Nacht ist trotzdem deutlich günstiger als in einem Hotel.

Halpenny spricht von einer "Revolution der Hostels", die in den vergangenen Jahren stattgefunden habe. Heute hätten neun von zehn Häusern auch private Zimmer, und es sei schwer, kein kostenloses WLAN zu finden. Die Ansprüche der Reisenden sind gestiegen, und mit ihnen haben sich Einrichtung und Ambiente der Hostels verbessert.

"Früher boten Hostels ein günstiges Bett für die Nacht", sagt Tobias Warnecke, Referent beim Hotelverband Deutschland (IHA). "Heute legen die Reisenden zunehmend Wert auf das Design und die Ästhetik ihres temporären Zuhauses, ohne auf den günstigen Preis und die gesellige und ungezwungene Atmosphäre eines Hostels verzichten zu wollen."

Der Begriff Poshtel ist also mehr eine raffinierte Beschreibung für eine Entwicklung, die schon lange im Gange ist. "Poshtels erleben in ganz Europa und weltweit eine starke Nachfrage", bestätigt Gillian Tans, CEO der weltweit größten Hotelbuchungsplattform Booking. Das ist zunächst nicht so offensichtlich, weil der Begriff Poshtel noch nicht so verbreitet ist. Die Häuser werden oft als Design-Hostels oder Boutique-Hostels vermarktet. Doch gemeint ist immer das gleiche: ein hipper Hybrid aus Lifestyle-Hotel und Budget-Absteige.

Spätestens seit dem Aufstieg der Kette Motel One versuchen die Hotels in den Großstädten, Zimmer in zeitgemäßem Design für überschaubares Geld anzubieten. Doch an die Hostel-Preise kommen sie nicht heran. Es sind die angesagten Metropolen Europas, in denen mehr und mehr Poshtels öffnen. Paul Halpenny nennt etwa das "Wallyard Concept Hostel" in Berlin, das "Sunset Destination" in Lissabon und das "TOC Hostel" in Barcelona. Gerade in der deutschen Hauptstadt finden sich viele Poshtels, zum Beispiel das "The Cat's Pajamas", das "Generator" in Berlin-Mitte oder das "ONE80". Doch auch in Städten wie Chicago, Tokio oder Sydney gibt es schicke City-Hostels für wenig Geld.

