Börse Dax baut am Verfallstag Verluste aus

Zur Großbildansicht REUTERS Abwärts: Der Dax hat in dieser Woche deutlich nachgegeben

Zum großen Verfall an den Terminmärkten halten sich Anleger zurück. Der Kurseinbruch der Deutschen Bank belastet zusätzlich.

Zum Verfall der Futures und Optionen an den Terminbörsen, dem "Hexensabbat", hat der Dax Börsen-Chart zeigen am Freitag seine Verluste ausgebaut. Zuletzt stand ein Minus von 1,3 Prozent auf 10.297 Punkte zu Buche.

Der Settlement-Kurs für Dax -Optionen ist am Freitag um 13 Uhr mit 10.264 Punkten festgesetzt worden, nach 10.549 Zählern im Vormonat. Die Optionen auf den Euro Stoxx 50 Börsen-Chart zeigen verfielen bei einem Kurs von 2966 Punkten. Erst gegen Handelsschluss laufen dann die Optionen und Futures auf die einzelnen Aktien aus.

Deutsche Bank bricht ein

Auf die Stimmung drückte ein Kursrutsch um zeitweise 8 Prozent bei den Aktien der Deutschen Bank Börsen-Chart zeigen: Die US-Regierung legt die Latte bei den Vergleichsverhandlungen um dubiose Hypothekengeschäfte mit einer Forderung von 14 Milliarden Dollar (12,5 Milliarde Euro) extrem hoch.

Deutsche-Bank-Chef John Cryan erklärte in einer Mitteilung, dass die Bank diese Summe lediglich als Vorschlag interpretiere und nicht im Ansatz bereits sei, sie zu zahlen. Dieses kämpferische Statement überrascht, weil Vergleichsverhandlungen in den USA in der Regel hinter verschlossenen Türen und diskret geführt werden. Anleger gehen jetzt wohl davon aus, dass die Verhandlungen sich viel länger als gedacht hinziehen und damit die Aktie weiter belasten werden.

Realtime Dax: Hier sehen Sie Dax und Dow in Echtzeit

rei/la mit Material von Nachrichtenagenturen

Alle Artikel und Hintergründe zu Börse

Mehr manager magazin Zur Startseite