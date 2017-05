Börsenrally Rekordjagd geht weiter - Dax bei 12.600 Punkten

Der Dax setzt seine Rekordjagd fort. Die Fed lässt die Zinsen unverändert, und Quartalszahlen der Dax-Unternehmen BMW, Adidas und Siemens stützen den Index.

Die Rekordjagd an der Börse geht weiter: Der Dax Börsen-Chart zeigen ist am Donnerstag mit einem Plus von 0,6 Prozent auf 12.605 Punkte in den Handel gestartet. Am Vorabend hatte er bereits auf dem Rekordhoch von 12.532 Punkten geschlossen. Zu den Gewinnern im Dax Börsen-Chart zeigen gehörten im frühen Handel Adidas Börsen-Chart zeigen, BMW Börsen-Chart zeigen, Volkswagen Börsen-Chart zeigen und die Aktien der Deutschen Bank Börsen-Chart zeigenmit Gewinnen zwischen 2,5 und 1,2 Prozent. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen legte ebenfalls leicht zu: Anleger setzen darauf, dass sich bei der Präsidentenwahl in Frankreich am Sonntag Macron gegen Le Pen durchsetzt.

Auch nach der hitzigen Fernsehdebatte zwischen den beiden Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron und der rechtspopulistischen Konkurrentin Marine Le Pen am Vorabend bleibe der Vorsprung Macrons groß, kommentierten die Experten der Commerzbank. Macron gilt als europa- und wirtschaftsfreundlich, während Le Pen den Austritt aus der Eurozone will, was die Europäische Union in ihren Grundfesten gefährdet. Viele Anleger bleiben optimistisch, dass die Rekordjagd an den europäischen Börsen weitergeht.

Daten aus China und Fed-Aussagen trüben Stimmung nicht

So konnten auch die aktuellen, eher trübe Stimmungsdaten aus dem chinesischen Dienstleistungssektor die Anleger ebenso wenig verstimmen wie die Aussagen der US-Notenbank Fed vom Vorabend. Diese hielt sich trotz des wirtschaftlich schwachen ersten Quartals in den USA die Tür für eine Zinserhöhung im Juni offen.

Bevor neue Konjunkturdaten wie die Einzelhandelsumsätze in der EU oder die Auftragseingänge der US-Industrie dem Gesamtmarkt Impulse liefern dürften, sind es zunächst aktuelle Unternehmensbilanzen, die Bewegung in Einzelwerten bringen dürften.

BMW und Adidas nach Zahlen gefragt - Gewinnmitnahmen bei Siemens

Im Dax rückten Siemens Börsen-Chart zeigen , Adidas Börsen-Chart zeigen und BMW Börsen-Chart zeigen in den Blick. Dank seines guten Abschneidens im zweiten Geschäftsquartal ist der Elektrokonzern Siemens erneut zuversichtlicher geworden. Auf der Handelsplattform Tradegate gaben die Papiere vorbörslich dennoch rund 0,7 Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss ab; die Papiere hatten erst Ende April ein Rekordhoch bei 133,40 Euro erreicht.

BMW steigert Gewinn im ersten Quartal deutlich

Der Auto- und Motorradbauer BMW verdiente im ersten Quartal auch unter dem Strich deutlich mehr als vor einem Jahr. Nachdem aber bereits im April ein zweistelliges Umsatzplus und ein starker Anstieg beim Vorsteuerergebnis vermeldet wurde, war dies keine große Überraschung mehr. BMW bestätigte zudem seine Jahresziele. Die Aktie legte leicht zu.

Tempo legte auch Europas größter Sportartikelhersteller Adidas Börsen-Chart zeigen im ersten Quartal vor. Der Umsatz kletterte unter anderem wegen kräftiger Zuwächse in Nordamerika und China um 19 Prozent. Die Hausmarke Adidas, aber auch die Fitnesstochter Reebok wuchsen jeweils zweistellig, was den Papieren auf Tradegate ein vorbörsliches Plus von 0,7 Prozent bescherte. Ihr Rekordhoch bei 187,00 Euro hatten die Aktien ebenfalls im April erreicht.

US-Klage gegen Bayer abgewiesen

Die Aktien von Bayer Börsen-Chart zeigen dürften wegen einer in den USA abgewiesenen Klage zum Blutverdünner Xarelto Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Insgesamt sind mehr als 18.000 Klagen gegen den deutschen Chemie- und Pharmakonzern sowie den US-Konzern Johnson & Johnson anhängig, die Xarelto in Zusammenarbeit entwickelt haben. "Es ist zwar nur die erste von einer Reihe weiterer Klagen gegen das Blockbuster-Produkt Xarelto, sie könnte aber Signalwirkung haben", sagte ein Händler.

Märkte in Asien etwas leichter

Die Aussicht auf eine Zinserhöhung in den USA im Juni hat die asiatischen Aktienmärkte am Donnerstag gebremst. Die US-Notenbank (Fed) tastete am Mittwoch ihren Leitzins nicht an, ließ jedoch die Tür für eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr offen. Die Währungshüter machten deutlich, dass sie die Wachstumsschwäche zu Jahresbeginn für einen Ausrutscher halten und betonten die Stärke des Arbeitsmarktes.

"Entscheidend werden nun die Konjunkturdaten in den kommenden Wochen, aber zusätzlich wird die Fed auch die Verhandlungen in Washington rund um die Steuerpläne der Regierung genau beobachten", sagte Lee Ferridge, Nordamerika-Strategiechef vom Finanzdienstleister State Street Global Markets. Es wird nun damit gerechnet, dass der Leitzins im Juni das nächste Mal angehoben wird.Der MSCI-Index für die asiatischen Aktienmärkte ohne Japan gab 0,4 Prozent nach. Verkauft wurden besonders Rohstoff- und Energiewerte, auch Finanzaktien gehörten zu den Verlieren. In China lag der CSI300 der Börsen in Shanghai und Shenzhen 0,1 Prozent im Minus. Die Tokioter Börse war wegen eines Feiertags geschlossen.

Der Euro Börsen-Chart zeigen legte zum Dollar leicht zu. Die europäische Einheitswährung kostete zuletzt 1,0893 Dollar. Der Dollar machte zum Yen zunächst etwas Boden gut und erreichte zeitweise das höchste Niveau seit dem 20. März. Zuletzt notierte er kaum verändert bei 112,77 Yen.

