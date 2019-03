11.30 Uhr: Der US-Flugzeugbauer Boeing Börsen-Chart zeigen sieht sich nach dem Absturz einer Maschine von Ethiopian Airlines mit einer ersten Schadenersatzforderung konfrontiert. Als erste Airline fordert Norwegian Air Shuttle von Boeing Schadenersatz wegen des Flugverbots für das Modell 737 MAX nach dem Absturz einer solchen Maschine in Äthiopien. "Wir erwarten von Boeing, diese Rechnung zu übernehmen", erklärte der Billigflieger am Mittwoch in Oslo. Die Behörden in Europa untersagten am Dienstag den Einsatz der 737 MAX wegen Zweifeln an der Sicherheit, nachdem ein solches Flugzeug am Sonntag zum zweiten Mal innerhalb eines halben Jahres kurz nach dem Abflug abgestürzt war.

11.00 Uhr: Die Aktie von Boeing Börsen-Chart zeigen gibt am Mittwoch weiter nach. Am Vorabend hatte das Papier, das vor einer Woche noch bei 430 Dollar notierte, bis auf 375 Dollar nachgegeben. Die Verluste der vergangenen vier Handelstage betragen mehr als 12 Prozent. In Folge der Abstürze der beiden Maschinen hat der Boeing Konzern binnen weniger Tage mehr als 20 Milliarden Dollar an Börsenwert verloren.

Boeings Katastrophen-Jet: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Wo der Problemjet 737 Max nicht mehr fliegen darf Allmählich wird die Sache wirklich kritisch für Boeing: Nun wird auch der deutsche Luftraum für Maschinen des Typs 737 Max 8 von Boeing gesperrt. Das sagte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) im Fernsehsender n-tv. "Sicherheit geht absolut vor", so Scheuer. "Bis alle Zweifel ausgeräumt sind, habe ich veranlasst, dass der deutsche Luftraum für die Boeing 737 Max ab sofort gesperrt wird." Ein Sprecher des Ministerium bestätigte die Maßnahme inzwischen. In Deutschland gebe es zwar keine Starts und Landungen, aber zahlreiche Überflüge dieser Maschine, sagte der Minister. Zuvor hatte am Dienstagnachmittag bereits die britische Luftfahrtbehörde CAA mitgeteilt, jeglicher Flugverkehr mit Maschinen des Typs 737 Max 8 von Boeing sei über britischem Luftraum vorerst untersagt (im Bild: Londons Flughafen Heathrow). Keine Starts, keine Landungen, kein Überflug. Die Fluggesellschaft Tui Airways teilte kurz darauf mit, alle ihre Maschinen dieses Typs auf den Boden geholt zu haben.

Ebenfalls am Dienstag beschlossen Frankreich, Irland und Österreich ein Verbot für Flüge der 737 Max. Damit fällt für den Flieger ein Großteil des europäischen Luftraums aus, es ist der bislang wohl härteste Schlag für Boeing seit den Abstürzen von zwei Maschinen des Typs 737 Max 8 in Indonesien sowie in Äthiopien. Zweimal binnen kurzer Zeit sind nagelneue Maschinen des Typs 737 Max 8 abgestürzt, zuerst im Oktober vergangenen Jahres in Indonesien, jetzt erneut in Äthiopien. Mehrere Hundert Menschen kamen dabei ums Leben, es stellt sich die Frage nach der Sicherheit des neuen Modells von Boeing, das zugleich das meistbestellte des Konzerns ist. Laut US-Luftfahrtbehörde FAA befinden sich weltweit bereits beinahe 400 Maschinen dieses Typs im Einsatz, mehrere Tausend weitere sind bestellt. Doch nach den Unfällen haben verschiedene Länder und Airlines die Nutzung der 737 Max nun zumindest vorläufig eingestellt. Der Überblick: Einen kompletten Flugstopp für die 737 Max 8 von Boeing gibt es derzeit in Indonesien für die dortigen Airlines sowie in Äthiopien für entsprechende Maschinen von Ethopian Airlines. Kein Wunder: Es sind die Länder, in denen sich die beiden Abstürze ereigneten. Im Bild: eine 737 Max von Lion Air in Jakarta, Indonesien. Ein solches Flugzeug dieser Airline war am 29. Oktober 2018 kurz nach dem Start ins Meer vor der indonesischen Hauptstadt gestürzt. Auch die norwegische Fluggesellschaft Norwegian stoppt nun den Einsatz ihrer Boeing -Flugzeuge des Typs 737 Max 8. Aufgrund von Empfehlungen der europäischen Luftfahrtbehörden blieben die Maschinen bis auf Weiteres am Boden, teilte die Airline am Dienstag mit. Am Montag hatte Norwegian noch mitgeteilt, zunächst weiter auf das betroffene Flugzeugmodell zu setzen. Norwegian verfügt laut seiner Webseite über 18 Boeing 737 Max 8. Insgesamt haben die Norweger demnach rund 160 Maschinen in ihrer Flotte, auf Langstrecken setzen sie auf ihre Boeing 787 Dreamliner und ihre 737 Max 8. Zudem hat auch China alle 737-Max-Jets ihrer Airlines aus der Luft geholt. Der wirtschaftliche Schaden bei dem Flugzeughersteller lässt sich bereits am Verlauf des Börsenkurses erahnen: die Aktie befindet sich beinahe im freien Fall. Seit Wochenbeginn ist der Börsenwert von Boeing um 21 Milliarden Dollar geschrumpft. Das entspricht fast dem Doppelten der Marktkapitalisierung der Lufthansa. Auch am Dienstag notierten die Boeing-Papiere mit 5 Prozent im Minus. Die Flugsicherheitsbehörde Australiens (im Bild: der Airport von Sydney) hat momentan sämtliche Flüge mit der 737 Max 8 von sowie zu den Flughäfen des Landes untersagt. Zuletzt gesellten sich Singapur sowie Malaysia in die Reihe der Skeptiker: Die beiden asiatischen Staaten strichen vorerst alle Flüge mit der 737 Max von Boeing (im Bild: Singapurs moderner Flughafen Changi). Und: Auch Oman suspendierte am Dienstag sämtliche Operationen von Boeings 737-Max-Fliegern auf seinen Flughäfen. Zudem gibt es einer Übersicht des US-Senders CNN zufolge einige weitere Fluggesellschaften, die aktuell lieber darauf verzichten, ihre 737-Max-Maschinen zu benutzen. Als da wären: die mexikanische Aeromexico, Aerolíneas Argentina aus Argentinien, ... ... Cayman Airways von den Cayman-Inseln (im Bild), die südafrikanische Comair Airways sowie Eastar Jet aus Südkorea. Laut Branchendienst "Flightglobal" lässt auch die brasilianische Billigfluggesellschaft Gol ihre 121 Maschinen vom Typ 737 Max 8 zunächst auf dem Boden. Weitere Fluggesellschaften und Behörden haben mitgeteilt, sich die Sache genau anzusehen, jedoch derzeit keine Maßnahmen zu ergreifen. Die US-Behörde FAA beispielsweise, für die ein Bann des Jets vom US-Hersteller Boeing wohl mehr als anderswo auch ein Politikum wäre, hält bislang still. Ebenso hat die europäische EASA noch nicht eingegriffen - bisher. Eine Übersicht wichtiger Airlines, die die 737 Max nutzen, finden Sie hier.

10.30 Uhr: In Branchenkreisen hieß es, auf Boeing kämen nach dem Absturz der Maschine von Ethiopian Airlines hohe Schadenersatzforderungen zu. Der Boeing-Konzern und die US-Luftfahrtbehörde FAA betonen bisher, das Flugzeug sei sicher. Die Aufsicht ist im Fall des ersten Absturzes einer 737 MAX in Indonesien im Oktober noch nicht zu einem abschließenden Ergebnis über die Unglücksursache gekommen. Nach Ansicht der FAA gibt es keine Verbindung zwischen den beiden Abstürzen. Untersuchungen zu der Katastrophe in Äthiopien hätten keine systematischen Leistungsmängel ergeben, auf deren Grundlage ein Startverbot erteilt werden müsste, erklärte FAA-Vertreter Dan Elwell. Boeing-Chef Dennis Muilenberg habe US-Präsident Donald Trump am Telefon gesagt, das Flugzeug sei sicher, erklärten zwei Insider mit Kenntnis des Gesprächs.

USA und Japan lassen Boeing 737 Max weiterhin fliegen

11





10.00 Uhr: Von den großen Luftfahrtländern ließen zuletzt nur die USA und Japan Boeing-Maschinen dieses Typs weiter abheben. Auf den Flugzeugbauer und die US-Flugsicherung wächst aber der Druck, zu handeln. Die drei großen US-Fluglinien Southwest Airlines, American Airlines und United Airlines bekräftigten, sie hätten Vertrauen in ihre Boeing-Flotten. Nach ihren Flugdaten sei das Flugzeug sicher. Ethiopian-Chef Gebremariam forderte in einem BBC-Gespräch Boeing auf, alle gut 370 ausgelieferten 737 MAX aus dem Verkehr zu ziehen. Die Gewerkschaft der Flugbegleiter bei American Airlines, APFA, forderten die Fluggesellschaft unterdessen auf, das Jet-Modell während der noch laufenden Untersuchung nicht einzusetzen. Das Personal könne nicht gezwungen werden, damit zu fliegen, wenn es sich nicht sicher fühlen könne. Mehrere US-Senatoren, darunter der Vorsitzende des Unterausschusses für Luft- und Raumfahrt im Kongress Ted Cruz, drängen ebenfalls zum Flugverbot.

9.30 Uhr: Reisende an deutschen Flughäfen haben wegen des weitgehenden Flugverbots der Maschinen Boeing 737 Max 8 und Boeing 737 Max 9 bisher kaum mit Einschränkungen zu rechnen. In Frankfurt am Main sind am Mittwoch von dem Flugverbot lediglich zwei Flüge betroffen. Dabei handelt es sich um einen Flug nach Warschau, wie ein Flughafensprecher am Mittwoch sagte. Die betroffene Maschine werde durch einen anderen Flieger ersetzt. Außerdem sei ein Charterflug nach Mazedonien gestrichen worden. Die Passagiere würden auf andere Flüge umgebucht. An den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld gibt es nach Angaben der Flughafensprecher keine Beeinträchtigungen. Das Gleiche gilt für die Flughäfen Köln/Bonn in Nordrhein-Westfalen, Hannover in Niedersachsen, Leipzig/Halle und Dresden in Sachsen sowie für Hamburg. Auch auf den Betrieb an den Flughäfen München und Nürnberg gab es keine Auswirkungen. Nach dem Absturz einer Boeing 737 Max 8 in Äthiopien wurden rund um den Globus Flugverbote für den relativ neuen Flugzeugtyp erteilt.

9 Uhr: Die Flugschreiber der in Äthiopien abgestürzten Boeing-Passagiermaschine müssen offenbar im Ausland untersucht werden. Es gebe nicht die erforderliche technische Ausrüstung, um die Daten in Äthiopien auszulesen, sagte ein Sprecher der Fluggesellschaft Ethiopian Airlines am Mittwoch. "Es könnte sein, dass sie ins Ausland geschickt werden." Zuvor hatte bereits Airline-Chef Tewolde GebreMariam dem US-Sender CNN gesagt, infrage kämen möglicherweise die USA oder ein "näher gelegenes Land in Europa" für eine möglichst schnelle Untersuchung. Eine Ethiopian-Airlines-Maschine war am Sonntagmorgen kurz nach dem Start von Addis Abeba Richtung Nairobi abgestürzt. Alle 149 Passagiere und acht Besatzungsmitglieder kamen ums Leben. Der Pilot hatte nach Angaben der Fluggesellschaft Probleme gemeldet und um die Erlaubnis gebeten, kehrt zu machen. Kurze Zeit später zerschellte die Maschine. Die Blackboxes, also Flugdatenschreiber und Stimmenrekorder, wurden am Montag gefunden. Es war bereits das zweite Unglück innerhalb eines halben Jahres mit dem Flugzeugtyp. Im Oktober war eine Boeing 737 MAX 8 der indonesischen Fluggesellschaft Lion Air kurz nach dem Start verunglückt.