Kryptowährung erholt sich von Kurssturz Twitter ohne Krypto-Werbung, Deutsche Börse sieht Bitcoin-Produkte skeptisch

Zur Großbildansicht AFP Bitcoin: Kryptowährung unter Druck

Nach Facebook und Google will auch der Kurznachrichtendienst Twitter Börsen-Chart zeigen keine Werbung rund um Kryptowährungen mehr anzeigen. Das Anzeigenverbot gelte ab Dienstag, teilte Twitter am Montag Abend mit. Der Preis der führenden Kryptowährung Bitcoin Börsen-Chart zeigen gab draufhin um rund vier Prozent nach und fiel unter die Marke von 8000 Dollar. Auch am Dienstag notierte der Bitcoin-Kurs kaum verändert bei rund 7800 US-Dollar.

Facebook hatte bereits Ende Januar angekündigt, keine Werbung für Kryptowährungen mehr schalten zu wollen. Google folgte Mitte März.

11





Bei der möglichen Einführung von Bitcoin-Finanzprodukten in Deutschland lässt die Deutsche Börse unterdessen Vorsicht walten. "Bevor sich mein Geschäftsbereich in Felder mit so großen Ausschlägen begibt, müssen wir sicher sein, dass wir alle Dinge verstehen, die solche Produkte bewegen", sagte Deutsche Börse-Vorstand Jeffrey Tessler dem "Handelsblatt" vom Dienstag. Zwar gebe es bei Deutschlands größtem Börsenbetreiber ein Projektteam, das sich mit der Einführung von Bitcoin-Futures beschäftige, sagte Tessler. Die Deutsche Börse wolle jedoch vorher sehen, "welche Pläne die Regulierungsbehörden entwickeln, um das Geschäft zu beaufsichtigen."

Die US-Börsen CBOE und CME in Chicago bieten seit Ende 2017 Bitcoin-Terminkontakte an, mit denen Anleger auf die Entwicklung der wichtigsten Kryptowährung wetten können. Der Absturz des Bitcoin-Kurses seit Januar und die starken Kursschwankungen haben jedoch seitdem viele Investoren abgeschreckt.

la/dpa/reuters