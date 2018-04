Genbank: Rund 150.000 Muster von Kulturpflanzen versammelt die Genbank am Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK) in Gatersleben, einem kleinen Ort in Sachsen-Anhalt. Das riesige Kühlhaus, in dem das ganze Jahr über Temperaturen von minus 18 Grad Celsius herrschen, versteht sich als Arche Noah der modernen Landwirtschaft. Das Saatgut wird hier gesammelt und kann bis zu 150 Jahre keimfähig bleiben. Regelmäßig wird es auf Keimfähigkeit getestet (Bild) - wenn sie nachlässt, muss ausgesät und neu geerntet werden.