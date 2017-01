Bayer-Chef Baumann spricht bei Donald Trump vor Bayer und Monsanto wollen Trump mit Arbeitsplätzen ködern

Zur Großbildansicht DPA Bayer-Chef Werner Baumann (l) mit dem Monsanto-CEO Hugh Grant

Bayer-Chef Werner Baumann und Monsanto-Chef Hugh Grant haben vor ihrer geplanten Mega-Übernahme den künftigen US-Präsidenten Donald Trump getroffen. Bei dem "produktiven" Gespräch in New York sei neben der geplanten Übernahme des US-Saatgutspezialisten Monsanto durch den deutschen Dax-Konzern auch generell über die Zukunft der Agrarindustrie und ihren Bedarf an Innovationen gesprochen worden, erklärte ein Monsanto-Sprecher.

US-Medienberichten zufolge hätten die beiden Konzernchefs damit geworben, dass die Übernahme Arbeitsplätze in den USA schaffen werde. Sie hofften darauf, dass dies für die neue US-Regierung ein Anreiz sein werde, den Zusammenschluss abzusegnen. Trumps Reaktion sei zunächst nicht zu erfahren gewesen.

Der designierte Präsident hat die Schaffung von Arbeitsplätzen zu einer Priorität seiner Politik erklärt. Mehrere Unternehmen haben Trump bereits die Schaffung von Tausenden von Arbeitsplätzen versprochen.

Mitte September hatte Bayer Börsen-Chart zeigen die rund 66 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme des umstrittenen US-Saatgutherstellers Monsanto nach einem monatelangen Poker verkündet. Die Aktionäre stimmten Mitte Dezember dem Gebot aus Deutschland zu. Für die Rekord-Übernahme fehlen aber noch die Genehmigungen durch zahlreiche Behörden rund um den Globus.

Angesichts der großen Marktmacht, die durch den Zusammenschluss in einigen Geschäftsbereichen entstehen könnte, dürften die Kartellwächter den Fall intensiv prüfen. Mit einem möglichen Abschluss der Übernahme wird auch deshalb erst Ende 2017 gerechnet. Es wäre der bislang größte Zukauf durch einen deutschen Konzern im Ausland. Die Akquisition würde Bayer mit einem Schlag zur weltweiten Nummer eins bei Saatgut und Pflanzenschutzmitteln machen.

mg/dpa-afx/rtr

Nachrichtenticker