Barmenia: Sponsor von Bayern-Gegner Bayer Leverkusen Alles auf Fußball, nichts mehr auf TV

Zur Großbildansicht imago/Eibner Trikot statt Werbespots: Die Barmenia setzt auf die Werkself

Die Barmenia Versicherungen sind neuer Hauptsponsor von Bayer 04 Leverkusen. Kann sich das für eine mittelgroße Versicherungsmarke auszahlen?

SPONSORs



SPONSORs ist der führende deutschsprachige Aufbereiter und Anbieter von Informationen im Sportbusiness.



Mehr Infos zu SPONSORs Heft November 2016SPONSORs ist der führende deutschsprachige Aufbereiter und Anbieter von Informationen im Sportbusiness.

Einige Wochen ist es her, da lud Michael Schade, Geschäftsführer von Bayer 04 Leverkusen (spielt am heutigen Samstag gegen Bayern München), 1500 Menschen zum Fußballgucken ein. Genauer gesagt, lud er sie in die BayArena ein, zum ersten Heimspiel der Bundesligasaison 2016/17 seines Clubs gegen den Hamburger SV. Der Empfängerkreis dieses Angebots war klar definiert, es galt den Mitarbeitern der Barmenia Versicherungen am Standort Wuppertal.

Mit dieser ungewöhnlichen Aktion dürfte Schade den Beginn der Beziehung zwischen dem Bundesligisten und seinem ab sofort wichtigsten Partner positiv aufgeladen haben. Ein guter Schachzug. Denn die Barmenia wird in den kommenden vier Jahren mit ihrem Logo das Trikot von Bayer 04 zieren, ist als Nachfolger von LG Electronics neuer Hauptsponsor des Clubs.

Ein erstes Kennenlernen hatte es bereits vor über drei Jahren gegeben. Schon damals, nach dem Ausscheiden von Sunpower, bestand die Option für die Versicherung, als Trikotsponsor bei Bayer Leverkusen einzusteigen. Doch eine Entscheidung hätte innerhalb weniger Wochen getroffen werden müssen, für die Barmenia damals zu kurzfristig. Deshalb lief es in Leverkusen damals auf das südkoreanische Elektronikunternehmen LG hinaus, die Barmenia aber behielt das Angebot in der Schublade.

Vor etwa einem Jahr wurde dann die neue Strategie des Unternehmens beschlossen, mit der primär den im Versicherungsbusiness steigenden Kosten entgegengewirkt werden soll. Eine Option wären Ausgabensenkungen gewesen. Die Barmenia aber will wachsen und so stattdessen lieber ihre Beitragseinnahmen erhöhen.

Erster Schritt auf diesem Weg: die Steigerung der Bekanntheit. Und das mithilfe von Sportsponsoring.

Für das Unternehmen aus der Schwebebahn-Stadt stand schnell fest, dass nur ein Engagement in der Fußball-Bundesliga Sinn macht. Und zwar zwingend als Hauptsponsor. Weitere Voraussetzung: Der gesponserte Club muss sportlich erfolgreich sein. Da kam die erneute Anfrage von Bayer Leverkusen vor etwa vier Monaten gerade recht - und die zwei Partner einigten sich schnell auf die Grundzüge der Zusammenarbeit.

Rund 5,5 Millionen Euro soll die Barmenia pro Jahr an den Bundesligisten überweisen, also über die vier Jahre kumuliert 22 Millionen Euro. Heiko Scholz, Hauptabteilungsleiter Marketing der Barmenia, will die Summe nicht kommentieren, sagt aber: "Wir haben eine feste Lizenzgebühr vereinbart, darüber hinaus ist der Vertrag stark erfolgsorientiert. Wenn der Club gut spielt, kostet es uns noch mal richtig Geld, aber das gefällt uns dann ja auch."

Barmenia Versicherungen Sitz: Wuppertal

Gründung: 1904

Mitarbeiter (2015): 3487

Beitragseinnahmen (2015): 1,9 Milliarden Euro

Vorstandsvorsitzender: Andreas Eurich

Hauptabteilungsleiter Marketing: Heiko Scholz

Sponsoring (Laufzeit bis, Summe p. a.): Hauptsponsor Bayer 04 Leverkusen (2019/20, 5,5 Mio. ¤); Premium-Partner Bergischer Handball-Club 06 (2. Ebene, DKB Handball- Bundesliga); Business-Partner Wuppertaler SV (3. Ebene, Fußball-Regionalliga West).



Quelle: SPONSORs

TV-Werbung gestrichen

Finanziert wird das Abenteuer Bundesliga bei der Barmenia größtenteils durch Umschichtungen im Marketingetat. Der bisherige Hauptausgabeposten, die Fernsehwerbung, wird ab sofort gänzlich gestrichen, die Mittel fließen komplett ins Sportsponsoring. Für die Zukunft will Scholz klassische Werbung als Schwerpunkt jedoch keineswegs ausschließen. Das Unternehmen habe gute Erfahrungen damit gemacht, sagt Scholz, eine Rückkehr ins TV sei deswegen sicher. Nur der Zeitpunkt unklar. Der neue Schwerpunkt im Marketing aber liegt nun ganz klar auf dem Engagement bei Bayer 04 Leverkusen.

Über ihre Präsenz in der BayArena wird die Barmenia allerdings auch weiterhin im TV präsent sein, nur in neuem Umfeld. Ihr Logo wird neben der Trikotpräsenz auf den LED-Banden zu sehen sein, hinzu kommen eine statische Bande in der zweiten Reihe und zwei Cam Carpets. Darüber hinaus wird die komplette Auswechselbank exklusiv mit dem Barmenia-Schriftzug gebrandet sein, vom Fuß- über den Kopfbereich bis zur Dachkante. In der vergangenen Spielzeit waren hier LG, Adidas Börsen-Chart zeigen und Opel zu sehen. Drei Unternehmen, die mittlerweile nicht mehr bei Bayer 04 werben. Der prominente Platz ist deshalb frei geworden.

Teil des Deals ist auch das Namensrecht für die neue Barmenia-Lounge. 150 Besucher fasst der Raum, der nicht komplett neu gestaltet, aber zumindest leicht neu gebrandet wurde. Wiederfinden soll sich hier beispielsweise die spezielle Barmenia- Farbe: Cyan. 50 der 150 Plätze sind für die Barmenia reserviert. Das Unternehmen will sie sowohl für Vertriebszwecke nutzen und Kunden einladen, aber auch für interne Zwecke, beispielsweise im Rahmen von Employer-Branding-Maßnahmen. Potenzielle Abnehmer gibt es genug, die Barmenia hat 1500 eigene Vertriebler und arbeitet zudem mit vielen freiberuflichen Versicherungsmaklern zusammen.

Warum aber ändert die Barmenia ihre Marketingstrategie so radikal, setzt statt auf TV-Werbung nun auf Sportsponsoring? Es folgt eine Antwort, die viele im Finanzwesen tätigen Unternehmen auf diese Frage geben würden: "Wir haben kein Produkt, das man anfassen kann", sagt Scholz. "Wenn Sie ein Auto kaufen, können Sie es riechen, die Motorhaube aufmachen und reingucken. Wenn ich Ihnen aber eine Berufsunfähigkeitsversicherung verkaufen will, gibt es nichts Annäherndes." Es gelte deswegen, die Marke und das Produkt mit Emotionen aufzuladen. "Und wo", fragt der 52-Jährige rhetorisch, "gibt es mehr Emotionen als im Sport?"

Seite 1 von 2 1. Teil: Alles auf Fußball, nichts mehr auf TV

Alles auf Fußball, nichts mehr auf TV 2. Teil: Ungestützt kaum bekannt

Nachrichtenticker