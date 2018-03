Frisches Geld für Zukäufe Axel Springer lotet Kapitalerhöhung aus

Der Verlagskonzern prüft, sich frisches Geld von der Börse zu holen, um sich für Zukäufe zu rüsten. Haupteignerin Friede Springer würde ebenfalls neue Aktien zeichnen und so ihre Mehrheit absichern.

Der Medienkonzern Axel Springer verfolgt Pläne, sich frisches Geld an der Börse zu besorgen, um Zukäufe zu finanzieren. Nach Informationen des manager magazins könnte eine endgültige Entscheidung über eine geplante Kapitalerhöhung bereits in der laufenden Woche fallen. "Wir könnten auch eine Kapitalerhöhung vornehmen, das würde nichts an den Gewichten und Mehrheitsverhältnissen ändern," bestätigte Vorstandschef Mathias Döpfner die Überlegungen dem manager magazin in einem Interview für die April-Ausgabe, die am kommenden Donnerstag (22. März) erscheint.

Döpfner weiter: "Auch unsere Hauptaktionärin wäre in der Lage, bei einer Kapitalerhöhung mitzugehen." Mehrheitseignerin Friede Springer plant demnach neue Aktien zu zeichnen, wenn diese auf den Markt kommen. Der Kurs der Axel Springer AG Börsen-Chart zeigen war in den vergangenen Monaten stark gestiegen - und gibt dem Vorstand somit gute Argumente für die Ausgabe neuer Aktien.

Springer hatte den Schwerpunkt der Geschäfte des Konzerns in den vergangenen Jahren von Zeitungen wie "Bild" und "Welt" auf Kleinanzeigenportale im Internet wie den Jobvermittler Stepstone verschoben. Um drohender Konkurrenz zu begegnen, fasst Döpfner nun Zukäufe ins Auge. Zu möglichen Übernahme-Zielen sagte Döpfner: "Mal abwarten, was sich an Gelegenheiten bietet. Wahrscheinlicher sind mehrere kleinere als eine große".