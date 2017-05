iPhone-Hersteller schwimmt im Geld 257 Milliarden $ Cash - 3 Dinge, die Apple damit machen kann

Zur Großbildansicht AFP Apple-Mitarbeiter vor der Firmenzentrale in Cupertino, Kalifornien: Was wird der iPhone-Hersteller mit all seinen Milliarden anstellen?

Kaum ein Unternehmen weltweit verfügt über so große Cash-Reserven wie Apple. Das gibt dem iPhone-Hersteller viele Optionen für die Zukunft.

257 Milliarden Dollar - und was damit anstellen? Wer sich diese Frage stellen kann, muss sich wirklich in einer komfortablen Situation befinden.

Tatsächlich stehen wohl nur wenige Unternehmen weltweit zurzeit so gut da wie Apple Börsen-Chart zeigen. Der mit einem Marktwert von 760 Milliarden Dollar wertvollste Konzern der Welt macht Milliardenumsätze und -gewinne und hortet einen Großteil davon ungenutzt auf Bankkonten. Zwar gibt es immer wieder die Kritik, der Erfolg des Unternehmens hänge zu sehr von einem Produkt, nämlich dem iPhone ab, und es sei unklar, wie Apple ähnlich erfolgreich wie bisher weitermachen wolle, sollte das Kult-Smartphone einmal aus der Mode kommen.

Dagegen kann Apple-Chef Tim Cook allerdings ein gewichtiges Arguments vorbringen: Das Cash-Polster des Konzerns ist inzwischen auf eben jene 257 Milliarden Dollar angewachsen. Das ist viel Geld, um mögliche künftige Probleme schon im Keim zu ersticken, sei es, indem die Milliarden für die Entwicklung neuer Produkte eingesetzt werden, für mögliche Firmenübernahmen oder auch für strategische Schritte ganz anderer Art.

Viel wurde bereits darüber spekuliert, wofür Apple seine Bargeld-Reserven nutzen sollte. Momentan befindet sich der größte Teil des Geldes, nämlich knapp 240 Milliarden Dollar, wie Apple-Finanzchef Luca Maestri diese Woche mitteilte, aus steuerlichen Gründen außerhalb der USA. Das könnte sich aber bald ändern: US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, amerikanischen Konzernen die Einführung von Gewinnen aus dem Ausland steuerlich schmackhaft zu machen. Gut möglich, dass Apple-Chef Cook auf derartige Anreize der US-Regierung eingehen wird. Erst in dieser Woche zeigte Cook schließlich Entgegenkommen gegenüber den Vorstellungen Trumps, als er einen Milliardenfonds angekündigte, mit dem Apple die Bereitstellung von Arbeitsplätzen in den USA unterstützen will.

Einen Teil der Cash-Reserven hat Apple zwar offenbar bereits verplant: Zeitgleich mit der Vorlage der Quartalsergebnisse in dieser Woche kündigte das Unternehmen an, seine Dividende von 57 Cent im Quartal um mehr als 10 Prozent auf 63 Cent anzuheben. Außerdem will der Konzern sein Aktienrückkaufprogramm in den kommenden Jahren um 35 Milliarden Dollar auf 210 Milliarden Dollar ausweiten.

