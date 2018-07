Mehr verkaufte teure iPhones sorgen für Gewinnsprung Apple übertrifft die Erwartungen - Aktie steigt

Zur Großbildansicht DPA Apple-Shop in New York: Wird der Konzern den Erwartungen erneut gerecht?

Facebook, Twitter und Netflix hatten die Investoren mit ihren Geschäftszahlen enttäuscht und damit die Aktien gleich des ganzen Sektor unter Druck gesetzt. Würde Apple es stellvertretend für die ganze Branche wieder richten können? Die Antwort lautet Ja. Der iPhone-Konzern hat die die hohen Erwartungen sogar großteils getoppt. Auch der Ausblick ist besser als erwartet, die Aktie steigt zunächst.

Mehr als 140 Unternehmen aus dem breiten US-Aktienindex S&P 500 legen in dieser Woche ihre Quartalsergebnisse vor, doch nur die wenigsten stehen dabei so im Fokus wie Apple Börsen-Chart zeigen: Der iPhone-Konzern verkündete seine mit Spannung erwarteten Zahlen am Dienstagabend nach US-Börsenschluss und übertraf die Erwartungen der Märkte bei den allermeisten Kennzahlen.

Die Aktie von Apple Börsen-Chart zeigen legte unmittelbar nach Bekanntgabe der Zahlen zunächst um 2,5 Prozent zu, nachdem sie zum Handelsschluss in New York mit plus 0,2 Prozent auf 190,29 Dollar die Sitzung verlassen hatte. Apple nähert sich damit der magischen Grenze von 1 Billion Dollar Marktkapitalisierung, die der wertvollste Technologiekonzern der Welt als erster Konzern überhaupt überspringen könnte.

Apple übertraf die Verkaufsschätzungen teilweise, indem es weniger, aber teurere iPhones losschlug. Das Unternehmen verkaufte 41,3 Millionen Einheiten, Analysten der Wall Street hatten 41,8 Millionen verkaufte Smartphones erwartet. Der durchschnittliche iPhone-Verkaufspreis erreichte 724 US-Dollar, hier hatten die Experten laut dem Datendienst FactSet mit 694 US-Dollar im Schnitt gerechnet.

Mehr als ein Jahrzehnt nach seinem Debüt bleibt die Anziehungskraft des iPhones für die Kunden damit offenbar ungebrochen, steht das Mobiltelefon immer noch für gut 60 Prozent des Konzernumsatzes.

Apple-Finanzvorstand Luca Maestri sagte laut englischsprachigen Nachrichtenagentur Reuters, dass die hohen Verkaufspreise durch den Verkauf der teureren Modelle des Unternehmens, einschließlich des knapp 1000 Dollar teuren iPhone X, in die Höhe getrieben wurden. Das iPhone X sei das beliebteste Modell des Quartals gewesen, betonte der Finanzchef.

Apple erzielte im dritten Quartal einen Umsatz von 53,3 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von 2,34 US-Dollar pro Aktie. Hier hatten Analysten 52,3 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 2,18 US-Dollar je Aktie laut Thomson Reuters erwartet.

Der Umsatz von Apple Services lag bei 9,5 Milliarden US-Dollar und übertraf laut Thomson Reuters die Analystenerwartungen von 9,1 Milliarden US-Dollar ebenfalls.

Auch der Ausblick schien den Investoren zu gefallen: Das wertvollste Technologieunternehmen der Welt prognostizierte für das vierte Quartal einen Umsatz von 60 bis 62 Milliarden US-Dollar. Analysten haben hier laut Thomson Reuters 59,6 Milliarden US-Dollar erwartet, von Bloomberg befragte Experten lagen im Schnitt bei 59,4 Milliarden Dollar.

Die Spannung vor den Apple-Zahlen war groß. Denn zuletzt hatten einzelne prominente US-Technologiekonzerne wie Netflix , Facebook und Twitter die Märkte mit ihren Geschäftszahlen enttäuscht und daher zu erheblichen Kursabschlägen in dem ganzen Segment geführt.

mit Reuters