Plan bis 2019 Amazon kündigt 100.000 neue Jobs in USA an

Zur Großbildansicht AFP Amazon-Chef Jeff Bezos, Donald Trump: Der eine schafft Jobs, der andere redet über Jobs

Der Online-Warenhauskonzern Amazon Börsen-Chart zeigen hat die Schaffung von 100.000 neuen Stellen in den USA angekündigt. Gesucht werde alles von Software-Entwicklern bis zu Lagerarbeitern, teilte der US-Einzelhändler mit. Die Zahl der Vollzeitkräfte werde damit in den kommenden 18 Monaten um mehr als die Hälfte auf über 280.000 steigen. Amazon nimmt gegenwärtig Geld für den Bau neuer Lager in die Hand, um die Transportzeiten möglichst niedrig zu halten.

Der designierte US-Präsident Donald Trump versucht umgehend, die neuen Jobs für sich zu vereinnahmen. Ein Sprecher von Donald Trump sagte, die Ankündigung sei "auch auf die Politik des künftigen US-Präsidenten zurückzuführen".

Trump habe sich mit den Chefs von mehreren Technikkonzernen getroffen und sie aufgefordert, Arbeitsplätze und Fertigungsstätten im Land zu behalten, sagte er. Trump hatte Amazon im Wahlkampf vorgeworfen, nicht genug Steuern in den USA zu zahlen.

la/dpa/reuters

