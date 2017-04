IT-Riesen mit Gewinnsprung Amazon und Alphabet - wer knackt zuerst die 1000-Dollar-Marke?

Google-Mutter Alphabet: Gewinnsprung und Rekordjagd

Tech-Anleger in Hochstimmung: Die beiden IT-Riesen Amazon Börsen-Chart zeigen und Alphabet Börsen-Chart zeigen haben mit ihrem Wachstum im ersten Quartal die Erwartungen jeweils deutlich übertroffen. Die Google-Mutter Alphabet Börsen-Chart zeigen meldete am Donnerstag nach Börsenschluss eine Umsatzsteigerung um 22 Prozent - vor allem die Werbeerlöse auf Mobilgeräten sowie auf der Video-Plattform Youtube spülten Milliarden in die Kasse. Der Gewinn stieg im ersten Quartal (Januar bis März) auf 5,4 Milliarden Dollar - im Vorjahresquartal waren es noch 4,2 Milliarden Dollar gewesen.

Die Aktie von Alphabet, die am Donnerstag im regulären US-Handel kaum verändert bei 891 US-Dollar geschlossen hatte, legte nach Bekanntgabe der Zahlen nachbörslich um rund 4 Prozent auf 920 US-Dollar zu. Die psychologisch wichtige 1000-Dollar-Marke je Aktie ist damit für die Google-Mutter nur noch knapp 9 Prozent entfernt.

Doch der zweite IT-Riese an der Nasdaq, das Online-Kaufhaus Amazon, ist mit Bekanntgabe seiner Quartalszahlen dieser runden Marke noch ein Stück näher gerückt. Die Aktie von Amazon Börsen-Chart zeigen sprang im nachbörslichen US-Handel ebenfalls um rund 4 Prozent nach oben und notierte zuletzt bei 951 US-Dollar. Beide Aktien notieren damit auf Rekordhoch.

Amazon-Gewinn klettert um 41 Prozent

Amazon-Chef Jeff Bezos: Aktie nahe an 1000 Dollar

Amazon hat seinen Gewinn zu Jahresbeginn ebenso wie Alphabet kräftig gesteigert. Der Überschuss kletterte im ersten Quartal im Jahresvergleich um 41 Prozent auf 724 Millionen Dollar, wie der Online-Handelsriese am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Die Prognosen der Analysten wurden damit klar übertroffen. Die Erlöse stiegen um 23 Prozent auf 35,7 Milliarden Dollar und wuchsen damit ebenfalls stärker als erwartet.

Für das laufende zweite Quartal stellte Amazon Börsen-Chart zeigen ein Umsatzwachstum zwischen 16 und 24 Prozent und einen operativen Gewinn zwischen 425 Millionen und 1,08 Milliarden Dollar in Aussicht.

Die Technologiebörse Nasdaq Börsen-Chart zeigen hatte schon vor Bekanntgabe der Zahlen von Amazon und Alphabet auf Rekordhoch geschlossen. Am Freitag dürfte die Klettertour im IT-Sektor, getragen von den beiden IT-Riesen, zunächst weitergehen.

