Amazon enttäuscht Geldregen aus der Cloud - doch Amazon-Aktie stürzt

Amazon hat mit hohen Kosten und einem nur verhaltenen Ausblick auf das wichtige Feiertagsquartal die Experten enttäuscht. Die Aktie gibt deutlich nach.

Zudem gab Amazon Börsen-Chart zeigen um fast ein Drittel höhere Kosten bekannt, getrieben durch Investitionen in Internet-Dienste, sein Abo-Programm Prime sowie in die Infrastruktur für Lager und Auslieferungen. Allerdings setzte sich im dritten Quartal die Erfolgsgeschichte des Cloud-Dienstes mit einem mehr als doppelt so hohen Umsatz wie im Vorjahreszeitraum fort. Der operative Gewinn aus der Datenwolke liegt inzwischen drei Mal so hoch wie der aller anderen Aktivitäten in Nordamerika zusammengenommen.

Anleger reagierten enttäuscht: Die Aktie von Amazon fiel nachbörslich um rund 6 Prozent. Analysten zeigten sich nach der Vorlage der Geschäftszahlen am Donnerstag Abend besonders unzufrieden mit dem nur verhaltenen Ausblick für das laufende Quartal, das wegen Weihnachten und des Lichterfestes für den Online-Einzelhändler besonders wichtig ist. Hier erwartet Amazon einen Gewinn zwischen null und 1,25 Milliarden Dollar.

Den Umsatz für das laufende Quartal sieht Amazon in einer Spanne zwischen 42 Milliarden und 45,5 Milliarden Dollar. Die Mitte liegt unter den Erwartungen der von Reuters befragten Experten. Amazon hatte bereits zuvor mitgeteilt, für die Feiertage würden allein in den USA 120.000 Teilzeitkräfte eingestellt. Die Zahl entspricht der Bevölkerung von Wolfsburg und liegt ein Fünftel höher als im Vorjahr.

Cloud-Geschäft verdient operativ 861 Millionen Dollar

Der Umsatz im abgelaufenen Quartal kletterte im Rahmen der Markterwartungen um fast ein Drittel auf 32,7 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn stieg auf 252 Millionen Dollar nach 79 Millionen im Vorjahreszeitraum. Damit schrieb Amazon das sechste Quartal in Folge schwarze Zahlen. Allerdings blieb der Gewinn je Aktie von 52 Cent unter den Erwartungen der Analysten von 78 Cent.

Das Cloud-Segment trug wesentlich zum Ergebnis bei. Der operative Gewinn von Amazon Web Services (AWS) lag mit 861 Millionen Dollar doppelt so hoch wie im Vorjahr, der Umsatz stieg um 55 Prozent auf 3,2 Milliarden.

Amazon Börsen-Chart zeigen ist Marktführer bei Computerdiensten im Internet und konkurriert hier mit Microsoft, IBM und Google Börsen-Chart zeigen . Dessen Mutterkonzern Alphabet gab am Donnerstag ebenfalls einen Umsatzanstieg in diesem Segment bekannt. Die Aktie von Alphabet legte nachbörslich leicht zu.

