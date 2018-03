Kurssturz der Bezos-Company Amazon-Aktie stürzt - "Trump hasst Amazon"

Angesichts von Medienberichten über Donald Trumps Steuerpläne für das Börsenschwergewicht Amazon Börsen-Chart zeigen haben die Anleger in New York am Mittwoch die Aktien des Online-Kaufhauses aus ihren Depots geworfen. Die Aktien stürzen in den USA zeitweise um mehr als 6 Prozent auf 1400 Dollar ab und zählten unter den Top-Techwerten damit zu den größten Verlierern.

Laut dem Online-Portal Axios will der US-Präsident die steuerliche Behandlung von Amazon ändern. Er sorge sich, dass kleine Einzelhandelsgeschäfte aus dem Geschäft gedrängt würden, hieß es bei Axios. Trumps Aversion gegen den Amazon-CEO Jeff Bezos - Bezos gehört die liberale Tageszeitung "Washington Post" - ist seit langem bekannt. Trump hat Amazon schon häufiger vorgehalten, keine Steuern zu zahlen.

"Trump hasst Amazon, nicht Facebook", titelte Axios. Der Präsident wolle Amazon ans Leder, schrieb das Onlineportal weiter unter Berufung auf nicht näher genannte Insider.

Auch Tesla beschleunigt Kurssturz

Zum Kursrutsch an der Nasdaq trug auch bei, dass neben Amazon auch die Aktie des US-Elektroautobauers Tesla Börsen-Chart zeigen seine Talfahrt beschleunigte und zeitweise um weitere 10 Prozent auf 253 US-Dollar einbrach. Vor vier Wochen hatte Tesla noch bei 350 US-Dollar notiert.

Anlass für den Ausverkauf bei Tesla: Die US-Behörde für Transportsicherheit NTSB untersucht einen tödlichen Crash mit einem Model X. Die Aufseher prüften, ob Teslas Fahrassistenz-Programm zum Zeitpunkt des Unfalls eingeschaltet war, teilte das National Transportation Safety Board (NTSB) am Dienstag (Ortszeit) bei Twitter mit. Es sei derzeit noch unklar, ob das automatische Kontrollsystem aktiviert war. Der Unfall habe sich in der vergangenen Woche nahe der Stadt Mountain View in Kalifornien ereignet.

Der Kursrutsch der Techwerte setzte neben Amazon und Tesla auch dem wertvollsten Konzern der Welt, dem iPhone-Hersteller Apple Börsen-Chart zeigen, zu. Die im Dow Jones notierte Aktie von Apple verlor zeitweise rund 3 Prozent an Wert - auch hier nahmen Anleger Gewinne vom Tisch.

