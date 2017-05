Versicherungs-Chef sieht gutes Quartal Allianz-Gewinn sinkt um 15 Prozent - für Bäte kein Problem

Zur Großbildansicht DPA Der Vorstandsvorsitzende des Versicherungskonzerns Allianz, Oliver Bäte

15



Die Allianz ist mit weniger Gewinn ins Jahr gestartet. Der Überschuss sei im ersten Quartal um 15 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro gesunken, teilte der Münchener Versicherer am Mittwoch mit.

Der Rückgang sei hauptsächlich auf einmalige Gewinne aus der Veräußerung von Finanzbeteiligungen vor einem Jahr zurückzuführen. Der Umsatz des Unternehmens stieg dagegen um gut 2 Prozent auf 36,2 Milliarden Euro, das operative Ergebnis kletterte um 9 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro.

"Wir hatten einen guten Start in das Jahr 2017", sagte Allianz-Chef Oliver Bäte. "Trotz der Marktvolatilität und niedriger Zinsen bestätigen wir unseren Ausblick und erwarten weiterhin ein operatives Ergebnis für das Gesamtjahr von 10,8 Milliarden Euro, plus oder minus 500 Millionen Euro, vorbehaltlich unvorhergesehener Ereignisse, Krisen oder Naturkatastrophen." Details zum Geschäftsverlauf im ersten Quartal will die Allianz Börsen-Chart zeigen am 12. Mai vorlegen.

nis/rtr

Nachrichtenticker