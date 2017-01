Oliver Bäte an QBE interessiert Allianz will offenbar in Australien zukaufen

Zur Großbildansicht imago/ZUMA Press Die Allianz erwägt angeblich die Übernahme des australischem Versicherers QBE. Doch der winkt schon mal ab

Allianz-Chef Oliver Bäte hat offenbar den australischen Versicherer QBE ins Visier genommen. Man sei im Gespräch, auch eine Preisvorstellung gebe es schon, heißt es. QBE will davon nichts wissen.

Die Allianz ist offenbar am australischen Versicherer QBE interessiert. Die Münchner befänden sich in informellen Gesprächen mit dem australischen Unternehmen, berichtet das "Handelsblatt" unter Berufung auf Finanzkreise. QBE wiegelte aber in einer Pflichtmitteilung ab. Es gebe keine Verhandlungen mit der Allianz oder einem anderen potenziellen Käufer. Ein Allianz-Sprecher sagte, der Dax-Konzern wolle sich an Marktgerüchten nicht beteiligen.

Derweil bekräftigte QBE seine bisherige Strategie, nicht an der Konsolidierung der Branche teilnehmen zu wollen. Stattdessen setzt der Konzern weiter auf Wachstum aus eigener Kraft. Die Aktie von QBE legte am Montag in Australien zeitweise um mehr als 5 Prozent zu. Zuletzt lag der Kurs aber nur noch mit 0,16 Prozent im Plus bei 12,35 australischen Dollar. Damit liegt der Kurs deutlich unter dem im "Handelsblatt" genannten 15 Dollar. Die Papiere der Allianz gaben vorbörslich 0,85 Prozent nach.

Dem Bericht zufolge habe sich Allianz-Vorstandschef Oliver Bäte kurz vor Weihnachten zu einem intensiven Austausch mit seinem QBE-Pendant John Neal getroffen. Die Gespräche seien freundlich gelaufen, auch wenn es noch längst keine konkreten Übernahmeverhandlungen gewesen seien.

Bäte habe ein Angebot von 15 australischen Dollar je Aktie ins Gespräch gebracht. Insgesamt hätte der Deal damit eine Dimension von 20 Milliarden Dollar (rund 14 Milliarden Euro). QBE zähle zu den Top-20 der Branche weltweit und sei besonders stark in Australien, Neuseeland und im asiatisch-pazifischen Raum vertreten. Zuletzt habe es dort aber auch Probleme gegeben, so dass sich das Management von einigen Bereichen dort getrennt habe.

Im Sommer hatte QBE seine Erwartungen für 2016 nach unten korrigiert. Seither erwartet der Versicherer nur noch Bruttobeiträge von 13,7 bis 14,1 Milliarden US-Dollar (bis zu 13,1 Milliarden Euro), vorher waren es bis zu 14,6 Milliarden. Die operative Schaden-Kosten-Quote soll bei 94 bis 95 Prozent, die Rendite aus dem Versicherungsgeschäft bei 8,5 bis 10 Prozent liegen.

