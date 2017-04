Auch Norwegian Air winkt ab Lufthansa will Alitalia nicht übernehmen

Die Lufthansa will die schwer angeschlagene Alitalia nicht übernehmen. Man sei an einem Kauf des italienischen Rivalen nicht interessiert, sagte Finanzchef Ulrik Svensson am Donnerstag.

Alitalia droht das Aus, nachdem sich die Mitarbeiter Anfang der Woche in einer Abstimmung gegen einen Rettungsplan ausgesprochen hatten. Die Airline fliegt derzeit eine halbe Million Euro Verlust am Tag ein.

Die italienische Regierung stellte einen Brückenkredit von 300 bis 400 Millionen Euro in Aussicht. Der Alitalia-Flugbetrieb soll zunächst uneingeschränkt weitergehen.

Auch der Billigflieger Norwegian Air sei nicht an einem Einstieg interessiert, sagte Airline-Chef Bjoern Kjos zu Reuters.

Die Airline mit mehr als 12.000 Mitarbeitern steckt seit Jahren in der Krise. Mitte März hatte das Management einen Rettungsplan vorgestellt. Er sieht ein drastisches Sparprogramm vor, der die einstige Staatsfluglinie binnen zwei Jahren wieder in die Gewinnzone bringen soll. Die Gewerkschaften riefen angesichts der vorgesehenen Stellenstreichungen und Kürzungen der Gehälter des Flugpersonals mehrfach zu Streiks auf.

Der mit den Gewerkschaften ausgehandelte Kompromiss, den die Mitarbeiter abgelehnt hatten, sah vor, dass die Gehälter um durchschnittlich um 8 statt 30 Prozent gekürzt und 980 statt fast 1400 der 12.500 Beschäftigten entlassen werden.

