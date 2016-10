Recycling-Konzern holt Unternehmerfamilie Deng zu Hilfe Alba teilverkauft sich nach China: "Wir freuen uns sehr"

Zur Großbildansicht DPA Großer Sport-Geldgeber: Alba finanziert die Basketballer Berlins, Axel Schweitzer ist Aufsichtsratschef der Alba Berlin Basketball GmbH.

Die Besitzer von Deutschlands glamourösestem Müll- und Recycling-Konzern Alba, Eric und Axel Schweitzer, verkaufen die Mehrheit zweier wichtiger Sparten: Je 60 Prozent ihres China- und ihres Service-Geschäfts (Duales System) werden von der chinesischen Unternehmerfamilie Deng übernommen. Den Dengs gehört vor allem das Umwelt-Unternehmen Chengdu Techcent Environment, das Anfang des Jahres bereits Bilfingers Wassersparte übernommen hatte.

Der Umsatz der Töchter wird dekonsolidiert, dadurch sinkt der Umsatz der Alba-Gruppe um rund 900 Millionen Euro auf 1,2 Milliarden Euro. Das Berliner Unternehmen gehört den Brüdern und Co-Vorstandsvorsitzenden Axel und Eric Schweitzer (51) nahezu komplett. Vor seinem Rückflug nach Hongkong, wo er lebt, erreichte manager-magazin.de Axel Schweitzer (47) am Wochenende zum Telefoninterview.

manager-magazin.de: Herr Schweitzer, Sie verkaufen die Mehrheit wesentlicher Teile Ihres Unternehmens. Für Sie ein trauriger Tag?

Axel Schweitzer: Nein, wirklich nicht. Wir verkaufen ja nicht wesentliche Unternehmensteile, sondern haben mit Techcent den für uns richtigen Partner ausgewählt, mit dem wir gemeinsam unsere beiden Wachstumsbereiche weiter ausbauen. Als weiteres Ziel wollten wir unsere Bilanzrelationen verbessern. Beides haben wir mit der Techcent-Eigentümerfamilie Deng erreicht. Techcent ist eines der erfolgreichsten Umwelt- und Wasserunternehmen in China. Insofern freuen wir uns sehr.

mm.de: Die Dengs halten demnächst jeweils 60 Prozent an Ihrem China-Geschäft und an der Service-Sparte. Wenn Sie mit diesem Geschäft jeweils stark wachsen wollen, muss das ja jemand finanzieren. Werden die Chinesen also sukzessive aufstocken und mittelfristig auf 100 Prozent ausbauen?

Schweitzer: Nein, die Eigentumsverhältnisse sollen stabil bleiben. Sie sind bewusst so gewählt und durch die Eigenkapitalfinanzierung sichergestellt. Ziel ist es ja, die Stärken beider Partner zu verbinden: Techcents Stärke auf dem chinesischen Heimatmarkt mit unserer hochmodernen Sortiertechnologie beispielsweise. Oder

unsere führende Rolle bei Recyclingdienstleistungen in Deutschland mit der Expansionskraft von Techcent. Beide können gemeinsam mehr erreichen als allein. Dass diese Partnerschaft auf Dauer angelegt ist, können Sie auch daran erkennen, dass wir die Joint Ventures auf der Management-Seite partnerschaftlich gemeinsam führen wollen. Die Familie Deng hat mich etwa gebeten, in beiden Gesellschaften als Chairman zu fungieren. Auf diese Zusammenarbeit freue ich mich.

mm.de: Sie wissen ja aus eigener Erfahrung: Familienunternehmen haben meist eine starke Kultur. Jetzt tun Sie sich mit einem chinesischen Familienunternehmen zusammen. Zwei Kulturen, zwei Unternehmenskulturen und dann noch etwas schiefe Mehrheitsverhältnisse. Also: Wir wünschen viel Glück.

Schweitzer: Wir haben uns schon sehr genau überlegt, mit wem wir zusammengehen. Wir haben immer gesagt: Wir möchten einen Partner auswählen, der unsere Werte als Familienunternehmen und unsere Strategie teilt. Genau das ist bei Techcent der Fall. Unsere beiden Unternehmen verbindet viel: beides Familienunternehmen mit einer beachtlichen Aufbauleistung. Beide haben Zugang zur Börse. Und beide leben ein klares Bekenntnis zur Bewahrung unserer Erde, zum nachhaltigen Wirtschaften und verantwortungsvollen Umgang mit unseren Ressourcen. Außerdem ist uns die chinesische Mentalität nicht fremd. Wir sind bereits seit rund 20 Jahren in China aktiv, auch mit eigenen Gesellschaften. Der größte Auftrag unserer Unternehmensgeschichte ist der Aufbau eines Sammelsystems samt Aufbereitungsanlage für Elektroschrott in Hongkong.

mm.de: Warum haben die Verhandlungen so lange gedauert?

Schweitzer: Wir sind doch voll im Zeitplan. Zu Beginn des Jahres haben wir gesagt, dass wir bis Jahresende die Partnerauswahl abgeschlossen haben wollen. Diesen Zeitplan halten wir auf den Tag genau ein. Es ging uns von Beginn an darum, nicht schnell den ersten, sondern den richtigen Partner zu identifizieren.

mm.de: Wir ziehen den Zeitrahmen etwas größer. Ihre Banken, vor allem die Deutsche Bank und die Commerzbank, bedrängen Sie schon länger, weil sie Ihre Schulden nicht ordnungsgemäß bedient haben. Ihr Bruder Eric, der ja ehrenamtlich auch als DIHK-Präsident wirkt, sah sich sogar genötigt, auf seine politischen Kontakte hinzuweisen, um Ihre Finanzierungspartner ruhigzustellen.

Schweitzer: Beide Behauptungen - oder soll ich sagen: Unterstellungen - sind falsch. Wir haben zu jeder Zeit alle unsere Verbindlichkeiten ordnungsgemäß bedient. Unsere Finanzierungspartner haben den gesamten Investorenprozess sehr konstruktiv begleitet.

mm.de: Wie viel Geld fließt Ihnen durch die sanfte Zerschlagung der Alba Gruppe zu?

Schweitzer: "Sanfte Zerschlagung" ist eine hübsche Formulierung, für die Sie sicher auch mal ein adäquates Objekt finden werden. Für unsere Partnerschaft mit Techcent passt sie allerdings nicht. Über die genauen Konditionen haben wir Stillschweigen vereinbart. Aber so viel kann ich sagen: Unsere Eigenkapitalquote wird dadurch auf mehr als 30 Prozent steigen. Das ist uns als Familienunternehmen wichtig - und gerade in unserer Branche eher ungewöhnlich.

mm.de: Mit der Abgabe der Mehrheit vor allem an der renditestarken Service-Sparte gibt die Alba-Gruppe auch die Mehrheit der Gewinne ab. Sie werden jetzt noch abhängiger vom Stahl- und Metallrecycling, wo die Preise zuletzt regelrecht zusammenschmolzen.

Schweitzer: Erstens bleiben wir mit beachtlichem Anteil an unserem Segment Services beteiligt. Zweitens bleibt mit dem Geschäftsbereich Waste & Metals mit über einer Milliarde Euro Umsatz die Mehrheit unserer Erträge vollkonsolidiert. Damit sind wir Deutschlands Nummer 2. Drittens haben wir den Anteil unseres Stahl- und Metallgeschäfts in den vergangenen drei Jahren halbiert. Es macht nur noch etwa ein Siebtel unseres Rohertrags aus. Viertens wird sich die Preissituation wieder ändern und schließlich, noch wichtiger: Wir haben jetzt die Mittel, in die übrigen Geschäftsfelder ebenfalls zu investieren. Denn wir wollen die Nummer 1 werden -

nicht im Umsatz, darauf kommt es nicht an. Wir wollen die Nummer 1 werden bei der Innovationskraft, der Qualität unserer Recycling-Rohstoffe und der Kundenfreundlichkeit.

mm.de: Wie soll das gehen?

Schweitzer: Wir wollen kurzfristig in definierten Regionen Deutschlands und Polens stärker werden. Mittelfristig gilt es, die Digitalisierung voran zu treiben. Das will jeder, ich weiß. Unsere Branche wird sich durch die neuen technischen Möglichkeiten erheblich verändern. Die Entsorgungswirtschaft steht dabei vielfach noch am Anfang. Wir gehören zu den innovativsten Anbietern und wollen unsere guten Ansätze ausbauen. Wenn alle vom selbstfahrenden Auto reden, warum soll es nicht irgendwann einmal selbstfahrende Abfall-LKWs geben? Auch mit den Mülltonnen lässt sich im Digitalisierungszeitalter noch eine Menge Sinnvolles anstellen.

