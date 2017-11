Größtes Plus im EuroStoxx auf Jahressicht Airbus ist 70 Milliarden Euro wert - und dennoch nicht im Dax

Airbus: Überflieger im EuroStoxx 50 - und im MDax

Der Höhenflug der Airbus-Aktie geht weiter. Die im MDax Börsen-Chart zeigen notierten Aktien von Airbus Börsen-Chart zeigen haben ihre Rekordjagd am Mittwoch fortgesetzt und sind um 3 Prozent auf 87,50 Euro gestiegen. Im Pariser Handel waren die Aktien des deutsch-französischen Gemeinschaftsunternehmens bereits am Vortag deutlich geklettert, da die Quartalszahlen von Airbus besser ausgefallen sind als erwartet.

Mit dem Anstieg bauten die Aktien von Airbus zudem ihr Plus der vergangenen zwölf Monate auf 63 Prozent aus - damit ist Airbus in diesem Zeitraum das Papier mit dem höchsten Plus im europäischen Index EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen.

Jüngster großer Kurstreiber war die Übernahme der Mittelstrecken-Baureihe des angeschlagenen kanadischen Konkurrenten Bombardier. Seitdem hat der Kurs rund 15 Prozent zugelegt.

Nach dem Kursplus ist Airbus an der Börse fast 70 Milliarden Euro wert und damit deutlich mehr als die meisten Dax-Werte. Da der Großteil des Handels mit Airbus-Aktien jedoch in Paris stattfindet, kann das Papier nicht in den deutschen Leitindex Dax Börsen-Chart zeigen aufsteigen. Es ist statt dessen im Nebenwerte-Index MDax Börsen-Chart zeigen gelistet.

