Die Einstieg der Niederlande bei Air France-KLM düpiert Paris und missfällt den Aktionären massiv: Der Kurs bricht in der Spitze um 15 Prozent ein. Investoren fürchten, dass die Airline in einem Machtkampf zwischen Paris und Amsterdam Schaden nehmen könnte.

Um seinen Einfluss auf die Zukunft von Air France-KLM zu sichern, ist der niederländische Staat überraschend bei der Luftfahrtallianz eingestiegen. Die für 680 Millionen erworbenen 12,7 Prozent sollen noch auf 14 Prozent erhöht werden, erklärte Finanzminister Wopke Hoekstra. Damit zögen die Niederlande mit Frankreich gleich. Der französische Staat war bislang größter Aktionär des Unternehmens.

Der Aktienkurs von Air France-KLM Börsen-Chart zeigen brach in Reaktion auf den Einstieg am Mittwochvormittag in der Spitze 15 Prozent ein. Offensichtlich befürchten Investoren nun einen folgenreichen Machtkampf um Einfluss bei der Fluggesellschaft.

"Niederländischen Interessen nicht genügend Gewicht eingeräumt"

Die Holding wurde 2004 von der französischen Fluggesellschaft Air France und der niederländischen Fluggesellschaft KLM gegründet. Der niederländische Finanzminister Hoekstra machte aus seiner Begründung zu dem Einstieg keinen Hehl: "In den vergangenen Jahren wurde den niederländischen Interessen bei wichtigen Entscheidungen für den gesamten Konzern nicht genügend Gewicht eingeräumt." Das sei die Motivation der Regierung in Den Haag gewesen.

Vergangenes Jahr hatte es der französische Finanzminister Bruno Le Maire abgelehnt, den französischen 14-Prozent-Anteil zu verringern.

Der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire zeigte sich überrascht. Weder der Verwaltungsrat der Allianz noch die französische Regierung seien über den Schritt informiert worden, sagte er der französischen Wirtschaftszeitung "Les Echos". Le Maire warnte, die Prinzipien der guten Unternehmensführung müssten respektiert werden. Es dürfe keine "staatliche Einmischung" geben.

Haushaltsminister Gérald Darmanin betonte ebenfalls, es sei wichtig, dass sich die Staaten "so wenig wie möglich" in den Betrieb eines so großen Konzerns einmischten. "Wir sollten die Menschen bei Air France-KLM arbeiten lassen." Zudem sei es wichtig, "gute Beziehungen" zu den Niederlanden zu haben.

Gute Zahlen trotz interner Streitigkeiten

Zuletzt hatte es auch Spannungen um KLM-Chef Pieter Elbers gegeben. Der Kanadier Benjamin Smith hatte im September den Chefposten bei Air France-KLM übernommen. Er folgte damit dem Franzosen Jean-Marc Janaillac, der vor dem Hintergrund eines Gehaltsstreits mit französischen Gewerkschaften zurückgetreten war. Smith will den Luftfahrtkonzern durch bessere Zusammenarbeit seiner beiden großen Airlines auf niedrigere Kosten trimmen. KLM-Chef Pieter Elbers hatte sich gegen Smiths Integrationspläne gewehrt.

Air France-KLM hatte trotz eines turbulenten Sommers mit Chefwechsel und Streiks in Europa 2018 mehr verdient. Dank gestiegener Ticketpreise und besser ausgelasteter Flugzeuge stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 2,5 Prozent auf 26,5 Milliarden Euro. Unter dem Strich blieb ein Gewinn in Höhe von 409 Millionen Euro und damit deutlich mehr als ein Jahr zuvor mit 163 Millionen.

