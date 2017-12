EU-Kommission stimmt zu Lufthansa darf Air-Berlin-Tochter LGW übernehmen

Zur Großbildansicht DPA Lufthansa-Tochter Eurowings: Der Kranich darf die rund 30 Maschinen der Air-Berlin-Tochter LGW samt der meisten Start- und Landerechte übernehmen

Die EU-Kommission hat der Lufthansa Börsen-Chart zeigen den Kauf der Air-Berlin-Tochter LGW unter Auflagen erlaubt. Die Lufthansa habe ausreichende Zugeständnisse gemacht, sodass der Kauf nur begrenzte Auswirkungen auf den Wettbewerb habe, erklärte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager am Donnerstag zur Begründung. Demnach verzichtet die Lufthansa auf einige Start- und Landerechte in Düsseldorf.

Air Berlin hatte Mitte August Insolvenz angemeldet. Die Lufthansa Börsen-Chart zeigen wollte ursprünglich rund 80 Maschinen von Air Berlin übernehmen, machte allerdings im Zuge der Prüfung der Kaufpläne durch die EU Zugeständnisse.

Lufthansa: Der Kranich wird zum Kraken





So verzichtete Deutschlands größte Airline zuletzt auf den Erwerb der Air-Berlin-Tochter Niki - der Ferienflieger meldete daraufhin seinerseits Insolvenz an. Das Bieterverfahren für Niki läuft - die Zahl der Interessenten ist am Donnerstag weiter geschrumpft.

Die LGW hat gut 500 Mitarbeiter und rund 30 Maschinen. Vergangene Woche stimmte die EU-Kommission bereits dem geplanten Kauf von Unternehmensteilen der Air Berlin durch Easyjet zu.

la/dpa/reuters