Easyjet: Die zweitgrößte europäische Low-Cost-Airline ist immer wieder auch durch Übernahmen gewachsen. So kaufte das Londoner Unternehmen Tea Basle für drei Millionen Schweizer Franken. Auch Rivale Go Fly ist heute in Easyjet integriert. Weitere Akquisitionen sind angesichts zuletzt rückläufiger Profite derzeit allerdings eher nicht in Sicht.



Status in der Nahrungskette: Fleißiger Beutesammler, verleibt sich vorzugsweise kleine Happen ein