Air Berlin ist pleite. Mitten in der Urlaubszeit hat die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft am Dienstag Insolvenzantrag gestellt. Ihr Großaktionär und Geldgeber Etihad Airways hatte ihr zuvor den Geldhahn zugedreht. Der komplette Flugbetrieb solle mit Hilfe eines 150 Millionen Euro schweren Überbrückungskredits der Staatsbank KfW weitergehen, erklärten das Wirtschafts- und Verkehrsministerium in Berlin. Der Kredit ist mit einer Bundesbürgschaft abgesichert.

Mit Marktführer Lufthansa Börsen-Chart zeigen und einer weiteren, nicht genannten Fluggesellschaft liefen bereits Verhandlungen über die Übernahme von Teilen von Air Berlin. Diese seien weit fortgeschritten und könnten bereits in wenigen Wochen abgeschlossen werden, sagte Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD). Die Aktie der Lufthansa legte am Dienstag deutlich zu.

Zypries: Bund sichert Flugbetrieb mit Kredit

Der Insolvenzantrag beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg ist der vorläufige Schlusspunkt eines jahrelangen Siechtums von Air Berlin. Der notorisch defizitäre Lufthansa-Rivale war von seinem Großaktionär Etihad immer wieder mit Krediten gestützt worden. Insgesamt haben die Araber einen Milliardenbetrag in Air Berlin gesteckt. Die Fluggesellschaft aus Abu Dhabi war 2011 bei Air Berlin eingestiegen und hält nur knapp 30 Prozent an Air Berlin, diese hing damit aber de facto am Tropf von Etihad.

Insolvenz in Eigenverwaltung: Niki soll herausgehalten werden

Der Großaktionär zog nun die Reißleine: Etihad Airways habe erklärt, "keine weitere finanzielle Unterstützung zur Verfügung zu stellen", teilte der Air-Berlin-Vorstand um den ehemaligen Lufthansa-Manager Thomas Winkelmann mit. Damit sei die positive Fortführungsprognose weggefallen. Die Aktie von Air Berlin Börsen-Chart zeigen, bereits seit Monaten ein Penny-Stock, wurde vom Handel ausgesetzt.

Diese ist nach dem deutschen Insolvenzrecht die Voraussetzung dafür, dass ein überschuldetes Unternehmen weitermachen kann, ohne zum Insolvenzrichter zu gehen. Die Fluggesellschaft will sich in Eigenverwaltung, also ohne einen Insolvenzverwalter sanieren. Das muss allerdings vom Insolvenzrichter genehmigt werden. Niki soll aus der Insolvenz herausgehalten werden.

Lufthansa verhandelt mit Bundesregierung über Teil-Übernahme

Die Lufthansa erklärte, sie unterstütze zusammen mit der Bundesregierung die Sanierung von Air Berlin. Sie hat ein Interesse daran, weil sie Flugzeuge von Air Berlin geleast hat, die für ihre Töchter Eurowings und Austrian Airlines fliegen. Gespräche über die Übernahme von Teilen von Air Berlin liefen bereits. "Lufthansa beabsichtigt, diese Verhandlungen zu einem schnellen und positiven Ergebnis zu führen", hieß es in der Mitteilung. Das biete "auch die Möglichkeit zur Einstellung von Personal".

Air Berlin beschäftigte laut Geschäftsbericht zuletzt rund 8500 Mitarbeiter. "Wir haben große Sorge um die Arbeitsplätze der Beschäftigten", erklärte die Gewerkschaft Verdi. "Unser Priorität liegt jetzt auf der Sicherung der Arbeitsplätze", sagte Bundesvorstandsmitglied Christine Behle.

Air Berlin: "Die Flugpläne bleiben gültig, alle Flüge finden weiterhin statt"

Air Berlin versuchte die Kunden zu beruhigen: "Alle Flüge der Air Berlin und NIKI finden weiterhin statt. Die Flugpläne bleiben gültig. Gebuchte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Alle Flüge sind weiterhin buchbar", hieß es auf der Website der Fluggesellschaft.

Etihad begründete den abrupten Rückzug mit dem eingetrübten Geschäft von Air Berlin. Erst im April hatte Eithad weitere 250 Millionen Euro zugeschossen. "Doch das Geschäft von Air Berlin hat sich in einer beispiellosen Geschwindigkeit verschlechtert", hieß es in einer Mitteilung. Etihad könne kein weiteres Geld geben und damit das eigene Risiko erhöhen. "Diese Entwicklung ist äußerst enttäuschend für alle Beteiligten, vor allem da Etihad in den vergangenen sechs Jahren weitreichende finanzielle Unterstützung für Air Berlin während früherer Liquiditätskrisen und für deren Sanierungsbemühungen gewährt hat." Zwei Etihad-Vertreter im Verwaltungsrat hätten ihre Ämter niedergelegt.

Pilotengewerkschaft Cockpit kritisiert Etihad

Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit kritisierte Etihad scharf. Die Araber hätten einen Verkauf vor der Pleite blockiert. "Etihad lässt die Air Berlin fallen wie eine heiße Kartoffel, obwohl neue Investoren Interesse signalisiert haben", erklärte die Gewerkschaft. "Es ist ein Skandal, dass sich Etihad nun jeder Verantwortung entzieht und die Air-Berlin-Mitarbeiter im Regen stehenlässt", sagte VC-Präsident Ilja Schulz. Etihad sei es primär um seine eigenen strategischen Interessen und die Anbindung an Europa gegangen. Dabei habe die Fluggesellschaft "seit Jahren Fehlentscheidungen getroffen".

von Alexander Hübner, Reuters

