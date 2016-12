Aus für Pichler bei Krisen-Airline Air-Berlin-Chef tritt ab - Lufthansa-Manager übernimmt

Jähes Ende für Air-Berlin-Chef Stefan Pichler: Schon am Sonntag wird der Vorstandsvorsitzende der zweitgrößten deutschen Fluglinie seinen Rücktritt zum 31. Januar 2017 erklären. Air Berlin hat dazu für Sonntag Nachmittag eine außerordentliche Sitzung des Aufsichtsrates anberaumt.

Hintergrund für den Abschied Pichlers ist die neue Aufstellung der Airline. Sie hat unlängst ihre touristische Flotte an ein Joint Venture von Etihad Airways und Tui abgegeben und 40 Flugzeuge langfristig an die Lufthansa-Gruppe vermietet. Lufthansa-Lenka Carsten Spohr (50) drängt nun darauf, dass künftig ein Mann seines Vertrauens Air Berlin führt. Dieser soll einen reibungslosen Ablauf des Mietgeschäfts sicherstellen und zugleich den verbliebenen Rest der alten Air Berlin Börsen-Chart zeigen Berlin an die Lufthansa Börsen-Chart zeigen heranführen.

Die Leitung von Air Berlin soll daher ab Februar Lufthansa-Manager Thomas Winkelmann übernehmen. Winkelmann war langjähriger Chef des Lufthansa-Billigablegers Germanwings und verantwortet derzeit das Lufthansa-Drehkreuz München.

Carsten Spohr hatte wiederholt angedeutet, dass er sich nicht nur für die jetzt gemieteten Flugzeuge interessiert, sondern auch für die Fernflotte und den innerdeutschen Dienst vonAir Berlin. Damit könnte er die Vormachtstellung der Lufthansa in Deutschland trotz der Attacken von Billigfliegern will Ryanair oder Easyjet festigen.

Winkelmanns neuer Vertrag soll eine Laufzeit von eineinhalb Jahren haben. Offenbar soll er den Zusammenschluss der beiden größten deutschen Fluglinien in diesem Zeitraum bewerkstelligen. Noch nicht entschieden ist allerdings, wer für die hohen Schulden von Air Berlin von rund 1 Milliarde Euro aufkommen soll.

