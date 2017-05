Osterfest drückt Verkaufsbilanz im April Autohersteller verkaufen deutlich weniger Autos

Zur Großbildansicht AP Automarkt Europa: Peugeot stärkt sich mit Opel

Die Neuwagenverkäufe in Europa sind im April stark abgerutscht: Die Hersteller verkauften im vergangenen Monat 6,6 Prozent weniger Autos als im April vor einem Jahr, wie der Verband Acea am Dienstag in Brüssel mitteilte. Schuld daran war demnach vor allem das Osterfest, das dafür sorgte, dass es in diesem April zwei Verkaufstage weniger gab. Knapp 1,2 Millionen Neuwagen wurden neu zugelassen.

Die Bilanz für die ersten vier Monate des Jahres bleibt hingegen positiv: Insgesamt verkauften die Hersteller 4,7 Prozent mehr Fahrzeuge als im Vorjahreszeitraum; insgesamt waren es 5,33 Millionen.

Die Unternehmensberatung EY rechnet auch für die kommenden Monate mit steigenden Verkäufen. Der europäische Markt profitiere von guten Konjunkturaussichten, sinkender Arbeitslosigkeit und niedrigen Finanzierungskosten.

Diesel-Autos waren wenig gefragt: In Deutschland sank der Absatz im Vorjahresvergleich um 19,3 Prozent, der Marktanteil sank von 47 auf 41,3 Prozent. In Frankreich schrumpften die Verkäufe um 14 Prozent, in Großbritannien sogar um 27 Prozent. Die Kunden fürchten einen Wertverfall und sind abgeschreckt durch Berichte über erhöhte Stickoxid-Ausstöße selbst bei neuen Euro-6-Diesel-Pkw.

la/dpa/reuters

Nachrichtenticker