Flug umgeleitet Lufthansa-Maschine muss nach Bombendrohung in New York landen

Ein Flugzeug der Lufthansa auf dem Weg von Houston im US-Bundesstaat Texas nach Frankfurt ist nach einer Bombendrohung umgeleitet worden. Flug Nummer 441 mit 530 Menschen an Bord sei am Montagabend (Ortszeit) auf dem John F. Kennedy Airport in New York gelandet, sagte ein Sprecher der Behörden. Zuvor sei am Hauptsitz der Lufthansa eine Bombendrohung eingegangen.

Ein Lufthansa-Sprecher sprach von einer "Sicherheitslandung", deren Grund die Lufthansa nicht kommentieren wolle. Die Passagiere hätten die Maschine sicher verlassen und würden nun in Hotels untergebracht. Sie würden auf andere Flüge umgebucht. Das Flugzeug werde derzeit noch durchsucht und solle später leer nach Frankfurt geflogen werden.

la/dpa

