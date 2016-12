Thorsten Dirks wird Krisenmanager O2-Chef übernimmt Lufthansas Billigtochter Eurowings

Beim Brillenmodell seinem neuen Chef schon mal nicht unähnlich: Thorsten Dirks, künftiger Eurowings-Chef.

Die Lufthansa will ihre lahmende Billigtochter Eurowings mit einem Digitalexperten in Schwung bringen. Thorsten Dirks, bislang Chef von Telefonica Deutschland (O2), werde zum 1. Mai 2017 neuer Konzernvorstand für die Billigtochter Eurowings und mehrere Servicebereiche, teilte die Fluggesellschaft am Mittwoch in Frankfurt mit. Dirks, Jahrgang 1963, tritt auf dem Posten die Nachfolge von Karl Ulrich Garnadt an, der Ende April aus Altersgründen aus dem Vorstand ausscheidet. Telefonica Deutschland hatte bereits Ende November mitgeteilt, dass Dirks das Unternehmen Ende März verlässt. Wohin er wechselt, war da aber noch offen.

Die Lufthansa lobt Dirks als "ausgewiesenen Digitalexperten", der der Billigmarke Eurowings neue Impulse verschaffen soll. ( Lesen Sie hier unsere aktuelle Analyse: Unter den Wolken - woran Lufthansas Billigmarke Eurowings krankt) Aufsichtsratschef Wolfgang Mayrhuber sieht Dirks angesichts der Herausforderungen bei Eurowings unter anderem wegen seiner Kundenorientierung als hervorragende Besetzung. Dirks habe bewiesen, dass er "wirtschaftlichen Erfolg mit eiserner Kostendisziplin" erreiche, ergänzte Vorstandschef Carsten Spohr. Die Lufthansa kämpft mit hohen Betriebskosten und baut daher ihre Billigmarke Eurowings aus, die deutlich niedrigere Gehälter zahlt als die Kernmarke Lufthansa.

