Spitzengespräch gescheitert Lufthansa: Piloten streiken am Dienstag und Mittwoch

Zur Großbildansicht picture alliance / dpa Allen Grund zur Anspannung: Lufthansa-Chef Carsten Spohr

Die Lufthansa -Piloten streiken am Dienstag und Mittwoch erneut. Am Dienstag werde den gesamten Tag die Kurzstrecke der Lufthansa und am Mittwoch ebenfalls für 24 Stunden die Kurz- und Langstrecke bestreikt, teilte die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit am Sonntagabend mit.

Zuvor war ein Spitzengespräch mit der Lufthansa Börsen-Chart zeigen gescheitert. Davor hatten die Piloten die Arbeit von Mittwoch an für vier Tage niedergelegt. Die Tarifauseinandersetzung schwelt seit April 2014. Die Gewerkschaft fordert für 5400 Lufthansa-Piloten mehr Geld, der Vorstand unter Leitung von Carsten Spohr lehnt das ab. Aussichten auf eine Einigung gibt es derzeit nicht.

Reuters, soc

