Altkanzler Schröder vermittelt Tengelmann-Verhandlungen vor dem Durchbruch

Bei den Verhandlungen über die Zukunft der angeschlagenen Supermarktkette Kaiser's Tengelmann hat es Insidern zufolge einen Durchbruch gegeben. Das sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Einzelheiten, etwa zum Kaufpreis, wurden zunächst nicht bekannt. Altkanzler Gerhard Schröder vermittelt als Schlichter zwischen den Rivalen Rewe, Edeka und Tengelmann.

Im Schlichtungsverfahren ist offenbar eine Einigung auf mehrere Eckpunkte erzielt worden, berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Verhandlungskreise. Die Märkte von Kaiser's Tengelmann in Berlin sollen demnach an den Handelskonzern Rewe gehen, die in Bayern an Edeka; eine Abmachung für die Filialen in Nordrhein-Westfalen steht demnach noch aus.

Tengelmann-Chef Karl-Erivan Haub wollte Kaiser's Tengelmann als Ganzes an den Branchenprimus Edeka veräußern. Vor mehr als zwei Jahren hatte er die Transaktion besiegelt, Rewe hatte das Nachsehen. Das Bundeskartellamt legte sein Veto gegen die Pläne ein, doch Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel überstimmte die Wettbewerbshüter mit einer Sondererlaubnis.

Das Oberlandesgericht Düsseldorf wiederum legte diese Ministererlaubnis nach Klagen von Norma, Markant und Rewe auf Eis. Der Discounter Norma und die Handelskooperation Markant haben ihre Beschwerden inzwischen zurückgezogen. Bei den jetzigen Verhandlungen über eine Aufteilung geht es um 15.000 Arbeitsplätze.

