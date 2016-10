Smartphones, VR, WLAN Das sind Googles neue Gadgets

Google hat einen ganzen Korb neuer Gadgets vorgestellt - und eine bahnbrechende Software. Der Google Assistant soll noch besser sein als Apples Siri.

Als Google am Dienstagabend in San Francisco seine neuesten Gadgets vorstellte, war es Rick Osterloh, der Chef von Googles Hardwareentwicklung, der mit einer Aussage das Wichtigste zusammenfasste: Bei Google glaube man, die nächste Revolution werde an der Schnittstelle von Hardware und Software stattfinden, bei künstlicher Intelligenz, kurz KI.

Und diese künstliche Intelligenz war es dann auch, die am Abend immer wieder zu sehen war, immer wieder an wichtigen Punkten genannt wurde, die technischen Fähigkeiten der Hardware bei Weitem übertrumpfte. Denn als Google Assistant tauchte sie immer wieder auf. Sie soll dabei helfen, alltägliche Aufgaben zu erledigen: im Web suchen, Wissensfragen beantworten, Musik, und Videos abspielen, Fotos heraussuchen und einiges mehr.

Und weil er modern ist, funktioniert der Google Assistant natürlich per Sprachsteuerung und reagiert ebenso mit gesprochenen Rückmeldungen. Das erinnert natürlich an Apples Siri und Microsofts Cortana. Google-Chef Sundar Pichai spannte in seiner Rede den Bogen allerdings weit über die jetzt vorgestellte Technik hinaus. Er kündigte für die Zukunft digitale Assistenten an, die unterschiedliche Persönlichkeiten und damit verbunden unterschiedliche Stimmen haben.

Aber bis dahin dürfte es noch dauern. Ohnehin kann nicht jeder sofort den neuen Google Assistant benutzen. Vielmehr braucht man dafür schon eines der Geräte, die in San Francisco vorgestellt wurden. Und da sind vor allem die neuen Smartphones der Pixel-Serie zu nennen.

