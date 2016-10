Studie Das sind die wertvollsten Marken der Welt

Die neue Tech-Welt hängt die alte Industrie ab - das gilt zumindest beim Markenwert. Laut einer neuen Studie stehen Apple und Google im Ranking ganz oben, alte Konsumriesen wie Coca-Cola und McDonald's verlieren.

Apple ist die teuerste Marke der Welt. Die jährliche Studie der Marktforschungsfirma Interbrand setzt den Wert auf 178 Milliarden Dollar an. Das sind noch einmal fünf Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Auf Platz zwei holt Konkurrent Google auf.

Die Marke des Konzerns aus dem kalifornischen Mountain View ist demnach immer 133 Milliarden Dollar wert - ein Zuwachs von elf Prozent. Stärkster Gewinner unter den Top Ten ist Amazon, dass seinen Markenwert um ein Drittel auf 50 Milliarden Dollar steigern kann.

Insgesamt finden sich in den Top Ten sechs IT- beziehungsweise Internetkonzerne. Der langjährige Spitzenreiter Coca-Cola rangiert mittlerweile nur noch auf Platz drei. Auch andere Markenklassiker wie McDonald's verloren an Wert.

Mercedes und BMW wachsen weiter

Zu den klassischen Industriemarken, deren Markenwert noch wächst, zählen deutsche Autokonzerne wie Mercedes-Benz und BMW. Beide legten deutlich zu. Mercedes schaffte es sogar unter die ersten zehn. Für VW ging es wegen der Abgasaffäre dagegen abwärts. Der Markenwert sank um neun Prozent auf 11,4 Milliarden Dollar. Interessanter Nebenaspekt: Die Tochtermarken Audi und Porsche konnten deutlich zulegen.

Interbrand berechnet den Markenwert auf Basis von Geschäftszahlen, der Wirkung der Marke auf die Kunden sowie einer Einschätzung der Fähigkeit, in der Zukunft Gewinne zu sichern. In der anderen bekannten Markenstudie, BrandZ vom Marktforschungsunternehmen Millward Brown, holte sich in diesem Jahr Google den Spitzenplatz von Apple zurück.

Apple vor Google und dann lange nichts Apple ist laut dem Ranking der Marktforschungsfirma Interbrand die wertvollste Marke der Welt. 178 Milliarden Dollar soll sie wert sein. Auf Platz zwei hat Google immerhin aufgeholt. Der Suchmaschinenkonzern kommt immerhin auf 133 Milliarden Dollar Markenwert - ein Zuwachs von elf Prozent im Vergleich zu 2015. Coca-Cola war viele Jahre Spitzenreiter im Markenranking. Mittlerweile kommt der Getränkekonzern nur noch auf Platz drei. Der Markenwert sank um sieben Prozent auf 73 Milliarden Dollar. Nur noch knapp hinter Coca-Cola liegt Microsoft auf Platz vier mit 72,8 Milliarden Dollar Markenwert - ein Plus von acht Prozent. Die wertvollste Automarke bleibt Toyota auf Platz fünf. Für den IT-Riesen IBM ging es abwärts. Der Markenwert fiel um 19 Prozent auf 52,5 Milliarden Dollar. Platz sechs. Ganz knapp dahinter belegt Samsung Rang sieben mit einem Markenwert von 51,8 Milliarden Dollar. Der größte Aufsteiger in den Top Ten ist Amazon. Der Wert der Marke verteuerte sich um 33 Prozent auf 50 Milliarden Dollar. Rang acht. Die wertvollste deutsche Marke ist Mercedes-Benz. Ihr Wert stieg um 18 Prozent auf gut 43 Milliarden Dollar. Das reicht für Platz neun. Auf Platz zehn folgt der amerikanische Riesenkonzern General Electric (GE). Unter den deutschen Marken sind es vor allem die Autokonzerne, die glänzen. BMW kommt auf Gesamtplatz elf mit einem Plus von zwölf Prozent auf 41 Milliarden Dollar. Der Software-Konzern SAP kommt immerhin auf Platz 22. Der größte Aufsteiger unter den 100 teuersten Marken ist Facebook. Der Konzern von Marc Zuckerberg steigerte seinen Markenwert laut der Studie um sagenhafte 48 Prozent auf mehr als 32 Milliarden Dollar. Das reicht immerhin für Rang 15.

