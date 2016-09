Dax auf 6-Wochen-Tief, Fed dürfte weiter zögern Dax-Anleger im Bann der Zinsen

Anleger bleiben nervös: Nach widersprüchlichen Signalen aus der US-Notenbank Fed zum künftigen geldpolitischen Kurs kommt es nun bei der Zinssitzung in dieser Woche zum Schwur.

Die Nervosität ist zurück an der Börse. Der Dax Börsen-Chart zeigen hat in der vergangenen Woche rund 3 Prozent nachgegeben und auf dem niedrigsten Stand seit 6 Wochen geschlossen. Auch in der neuen Woche ist im Vorfeld der Fed-Entscheidung mit starken Schwankungen zu rechnen.

Die Währungshüter um Fed-Chefin Janet Yellen müssen am Mittwoch entscheiden, ob sie die Zügel erstmals seit Dezember 2015 anziehen oder den Schlüsselsatz zur Versorgung der Banken in der Spanne von 0,25 bis 0,5 Prozent belassen. Zuletzt hatten mehrere Chefs von regionalen Ablegern der Zentralbank auf eine rasche Erhöhung gedrungen, doch die einflussreiche Direktorin Lael Brainard hielt dagegen.

Auch zuletzt eher schwache Konjunkturdaten lassen eine Straffung nicht dringlich erscheinen. "Die Fed hat es wohl damit nicht eilig", prophezeit Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. Er erwartet wie andere Fachleute, dass sie bis Dezember warten wird - wenn sich der Rauch der US-Präsidentschaftswahl im November gelegt hat.

Aufschluss über die weitere geldpolitische Marschroute dürfte der Zinsausblick der Währungshüter geben: Noch im Juni hatten sie zwei Schritte nach oben in diesem Jahr signalisiert und für Ende 2016 ein Niveau von 0,87 Prozent veranschlagt. Sollte die Fed am Mittwoch die Füße stillhalten, wäre diese Prognose wohl Makulatur und es dürfte nur auf einen einzigen Schritt in diesem Jahr hinauslaufen. Dass viele Fed-Führungsmitglieder zuletzt eine Erhöhung zum Thema machten, hält Krämer für Theaterdonner. Damit sollten die Optionen der Fed erweitert werden: Die Märkte seien sich für den Geschmack vieler Fed-Vertreter doch zu sicher gewesen, dass die Notenbank auf jeden Fall stillhalten werde.

Nächste Zinserhöhung frühestens im Dezember erwartet

Den US-Währungshütern, die für Vollbeschäftigung und stabile Preise sorgen sollen, waren zuletzt eher schwache Zahlen vom Arbeitsmarkt auf den Tisch geflattert. Zur Enttäuschung trug neben einem mauen Stellenzuwachs auch bei, dass die Stundenlöhne im August nur minimal anzogen. Die Fed hofft, dass sich über höhere Löhne Inflationsdruck aufbaut. Doch noch immer ist sie von ihrem Ziel einer Teuerungsrate von zwei Prozent ein gutes Stück entfernt.

"Da der Job-Bericht nur mäßig gut ausfiel und die vergangenen Wochen unter dem Strich nur gemischte Daten gebracht haben, erwarten wir die nächste Leitzinserhöhung erst für den Dezember", sagt auch DekaBank-Chefvolkswirt Ulrich Kater. Zuletzt drosselte die Industrie ihre Produktion im August unerwartet kräftig und auch die Einzelhandelsumsätze sanken überraschend stark.

Trump attackiert Yellen

Yellen hatte auf der Notenbanker-Konferenz in Jackson Hole Ende August die Tür für eine baldige Zinserhöhung aufgestoßen. Für einen solchen Schritt sprächen eine anhaltend solide Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt sowie insgesamt die Aussichten für die US-Wirtschaft. Sie legte sich aber nicht auf einen genauen Zeitpunkt fest. Auf der Pressekonferenz nach dem Zinsbeschluss am Mittwoch wird sie erneut Gelegenheit haben, die Wirtschaftsaussichten zu beurteilen.

Zudem dürfte sie auch auf die harsche Kritik des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump angesprochen werden. Dieser hat ihr vorgeworfen, unter der Fuchtel des demokratischen Präsidenten Barack Obama zu stehen und den Leitzins künstlich niedrig zu halten. Yellens Politik sei darauf angelegt, dass zur Amtszeit des scheidenden Präsidenten keine oder nur eine sehr geringe Erhöhung komme. In jedem Fall solle damit ein Einbruch des Aktienmarkts verhindert werden.

