Grünen-Finanzexperte Politik würde die Deutsche Bank notfalls retten

Die Bundesregierung würde die Deutsche Bank nach Einschätzung des Grünen-Finanzexperten Gerhard Schick wohl stützen, falls sie wegen ihrer Rechtsstreitigkeiten in den USA in eine Schieflage geraten würde.

"Der Finanzminister würde immer in die Zukunft schauen müssen und nicht, woher das Problem kommt", sagte Schick am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters in Berlin: "Die Frage wäre also, wie groß wäre der Schaden für die Volkswirtschaft, falls die Bank kippen würde." Damit sei das Grundproblem des Instituts umschrieben: "Die Deutsche Bank ist nach wie vor zu groß", sagte der finanzpolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion.

Ihre Tricksereien auf dem US-Immobilienmarkt könnten die Deutsche Bank 14 Milliarden Dollar kosten. Diese Summe habe das US-Justizministerium in den Verhandlungen aufgerufen, hatte Deutschlands größtes Geldhaus in der Nacht zum Freitag mitgeteilt. Die Rückstellungen reichen dafür nicht. Die Deutsche Bank Börsen-Chart zeigen hofft, dass die Rechnung am Ende niedriger ausfällt.

"Die Deutsche Bank ist zu groß, als dass normale Regeln greifen würden"

Schick sagte, die seit der Finanzkrise aufgestellten neuen europäischen Regeln und Verfahren für Banken-Schieflagen wie Banken-Testamente oder die mit den Eigentümern beginnende Haftungskaskade bei Rekapitalisierungen würden bei der Deutschen Bank nicht ausreichen: "Die Deutsche Bank ist zu groß, als dass normale Regeln greifen würden."

Politisch wäre es allerdings fatal, wenn deutsche Steuergelder eingesetzt würden, um die Bank wegen dubioser Geschäfte zu retten: "Das kann man niemandem im Land erklären." Die von den US-Behörden aufgerufene Summe von 14 Milliarden Euro sei schon "ein sehr harter Aufschlag", sagte Schick: "Das löst Sorgen aus."

Die Deutsche zahlt und zahlt und ... Libor-Skandal, Verbraucherkredite, Kirch-Pleite - die Deutsche Bank war und ist in viele Rechtsstreitigkeiten verwickelt. Seit 2012 hat das Institut für die Aufarbeitung der Skandale bereits mehr als 12 Milliarden Euro aufgewendet: Und ein Ende ist nicht in Sicht ... ... denn im Streit um dubiose Hypothekengeschäfte vor der Finanzkrise fordert das US-Justizministerium nun 14 Milliarden Dollar (aktuell 12,5 Milliarden Euro). Wie stark Deutsche-Bank-Chef John Cryan die Forderung in Verhandlungen noch drücken kann, muss sich noch erweisen. Dabei hat das Institut in der Vergangenheit schon viele Auseinandersetzungen mit Geld gelöst. Sehen Sie im folgenden eine Übersicht der teuersten Niederlagen der Deutschen Bank ... März 2012: Das Geldhaus legt einen Streit mit der Stadt Mailand über umstrittene Zinswetten gegen eine Millionen-Zahlung bei. Insgesamt erhält die italienische Wirtschaftsmetropole 455 Millionen Euro. Die Entschädigungszahlung teilen sich vier Banken ... Mai 2012: Der Konzern steht für zwielichtige Hypotheken-Geschäfte der US-Tochter MortgageIT gerade. Um eine Klage aus der Welt zu schaffen, fließen 202 Millionen Dollar. Dezember 2013: Das Institut zahlt 1,9 Milliarden Dollar in einem Streit um Hypothekenpapiere in den USA. Die beiden staatlichen Immobilienfinanzierer Fannie Mae und Freddie Mac fühlten sich bei Hypothekengeschäften aus den Jahren 2005 bis 2007 übers Ohr gehauen. Februar 2014: Die Bank zieht einen teuren Schlussstrich unter den Dauerstreit um die Pleite des Kirch-Medienkonzerns. Insgesamt 925 Millionen Euro kostet der am Oberlandesgericht München besiegelte Vergleich. Damit beendete die Bank die juristische Auseinandersetzung um eine Mitverantwortung für die Pleite des Kirch-Konzerns 2002. Ende 2014: Der deutsche Branchenprimus legt 450 Millionen Euro für die Rückzahlung von Gebühren bei Verbraucherkrediten zurück. Der Bundesgerichtshof hatte entschieden, dass Bearbeitungsgebühren für Konsumentenkredite zusätzlich zu den Zinsen unzulässig sind. April 2015: Die Deutsche Bank muss wegen ihrer Verstrickung in den Libor-Skandal um manipulierte Zinssätze eine Rekordstrafe von 2,5 Milliarden US-Dollar zahlen. Das Institut verständigt sich mit Behörden in den USA und Großbritannien auf einen Vergleich. Es ist die höchste bislang verhängte Buße gegen eine Bank in diesem Fall.

