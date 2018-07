US-Gericht verdonnert Beratungsfirma PwC soll wegen Banken-Kollaps Rekordstrafe zahlen

Paukenschlag in der Beraterbranche: Die Gesellschaft Pricewaterhouse Coopers (PwC), die weltweit zu den größten des Metiers zählt, soll einem US-Gericht zufolge einen Schadensersatz in Höhe von 625 Millionen Dollar an den amerikanischen Einlagensicherungsfonds FDIC zahlen. Medienberichten zufolge ist es die höchste Strafe, die einem Beratungsunternehmen bislang aufgebürdet wurde.

Der Vorwurf: PwC-Mitarbeiter sollen es versäumt haben, einen Betrug aufzudecken, der 2009 zum Kollaps der Colonial Bank in den USA geführt hat. Die Colonial Bank war laut "Financial Times" die Nummer 25 in den USA, mit einem verwalteten Vermögen von 26 Milliarden Dollar und 340 Niederlassungen. Die FDIC, die für den Schaden nach dem Aus der Bank einspringen musste, verlor in dem Fall dem Bericht zufolge 2,8 Milliarden Dollar.

Laut Gerichtsurteil, das noch nicht rechtskräftig ist, und gegen das PwC eigenen Angaben zufolge vorgehen will, kam es bei der Colonial Bank zu einem Fall von "massivem Betrug", durchgeführt von Führungskräften der Bank sowie einer Hypothekenfirma, mit der die Bank im großen Stil kooperierte. Die Bank habe Kredite an die Hypothekengesellschaft vergeben, die mit fiktiven Hypotheken besichert waren, so das Gericht. Das, so die Richter, hätte den PwC-Leuten auffallen müssen.

Laut "FT" gestand das Gericht PwC zwar zu, von den Finanzjongleuren, von denen einige inzwischen hinter Gittern sitzen, hinters Licht geführt worden zu sein. Vollends könne die Beratungsfirma sich jedoch der Verantwortung nicht entziehen, so das Urteil.

Bleibt es bei der Strafe, so ist es die höchste, die bislang ein Beratungsunternehmen für Fehler im Zuge seiner Tätigkeit berappen musste. Den bisherigen Rekord hielt die international tätige KPMG, die sich 2005 mit dem amerikanischen Justizministerium im Zusammenhang mit Steuervermeidungs-Konstrukten für reiche Kunden auf eine Strafe von 456 Millionen Dollar einigte.

Der aktuelle Fall dürfte für Gesprächsstoff in der Beraterzunft sorgen - und womöglich Folgen haben. Sollte die Branche ihr Haftungsrisiko höher einschätzen als bisher, so dürften auch die Preise für das Engagement der Consultants künftig steigen.

