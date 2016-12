23-Milliarden-Dollar-Deal Medienmilliardär Murdoch will Bezahlsender Sky kaufen

Zur Großbildansicht Getty Images Medienmogul Murdoch will Sky kaufen

Der US-Konzern 21st Century Fox des Medienmoguls Rupert Murdoch will den Bezahlsender Sky übernehmen. Fox sei mit einem Angebot an die Briten herangetreten, teilte Sky am Freitag mit.

Fox hält bereits 39 Prozent an Sky. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, bewertet Fox den Sender, der in Deutschland beispielsweise die Fußball-Bundesliga überträgt, bei seiner Offerte mit 18,5 Milliarden Pfund (23,4 Milliarden Dollar oder 21,8 Milliarden Euro). Der Deal sei Teil des Vorhabens von Medienmogul Murdoch, der hinter 21st Century Fox steht, sein Reich zu konsolidieren.

Die volle Kontrolle über Sky eröffne Fox, das in den USA Kabelkanäle wie FX und National Geographic betreibt, einen starken Vertriebskanal für Pay-TV und Internet in Europa, so Bloomberg. Murdoch habe bereits früher klargemacht, dass er Sky gerne vollständig besitzen würde. 2010 sei ein Versuch zur Übernahme allerdings vereitelt worden.

Nun bietet sich dem Medienmilliardär offenbar eine neue Gelegenheit: Der niedrige Aktienkurs von Sky sowie der seit dem Brexit-Votum unter Druck stehende Kurs des britischen Pfundes lassen die Akquisition günstig erscheinen, heißt es bei Bloomberg.

Bei Sky-Anlegern kam die Nachricht gut an. Die Sky-Aktien schossen in London 30 Prozent in die Höhe auf 10,23 Pfund. Fox bietet 10,75 Pfund in bar. Ebenfalls gefragt waren die Aktien von 21st Century Fox, die in New York um rund 4 Prozent zulegten.

In der Sky-Mitteilung heißt es, die Gespräche über die Transaktion dauerten noch an. Weitere Ankündigungen würden zu gegebener Zeit gemacht. Der US-Konzern müsse sich bis zum 6. Januar entscheiden, ob er ein bindendes Angebot vorlegen oder von einer Übernahme Abstand nehmen wolle.

cr/rtr/afp

Nachrichtenticker