Lassen Sie sich nicht in Versuchung führen. Sie werden immer wieder in Situationen kommen, in denen es Sie förmlich in den Fingern juckt, doch wieder zu arbeiten: Ein neues Projekt, ein hilfesuchender Kollege, eine Aufgabe, die genau zu Ihren Kompetenzen passt. Bleiben Sie hart. Erinnern Sie sich immer wieder daran, warum Sie innerlich gekündigt haben. Wissen Sie es noch? Wenn es Ihnen allerdings partout nicht mehr einfällt, dann ist es vielleicht an der Zeit, Ihre innere Kündigung zurückzuziehen. Auch hier reicht eine formlose Mail: "Liebe Kollegen, ab heute bin ich wieder richtig da. Zieht euch warm an."