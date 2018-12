Wolfgang Reitzle investiert in Managerbäuche

Bei der kürzlich gelungenen Multimilliarden-Fusion seiner Linde Group mit dem US-Konzern Praxair hatte Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle (69) gleich ein gutes Bauchgefühl. Vernünftig fand er den Deal sowieso (Weltmarktführer! Synergien! Neuer Job!). Aber eine private Investition legt nahe, was Reitzle für den entscheidenden Faktor im Managerleben hält: Er ist als Gesellschafter bei Eigenland eingestiegen, einer Beratungsfirma aus Haltern am See, die Managementprobleme spielerisch lösen will. Ob große Strategiefragen oder optimale Lieferketten: Eigenland-Berater lesen ihren Kunden kurze Statements vor ("Wir können unsere Zielgruppe genau lokalisieren"), die müssen dann schnell und ehrlich antworten; so sollen Intuition und Kreativität herausgekitzelt werden.

Die Macher setzen darauf , dass in Zeiten von Big Data das Bauchgefühl eine Renaissance erlebt. Die Deutsche Telekom, die Postbank oder Edeka haben Eigenland bereits eingesetzt. Und vielleicht bringt der neue Gesellschafter ja weitere