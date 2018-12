Wie Instagram die Wohntrends bestimmt

Ach, würden sie nur wieder über Bärte reden! Und darüber, wo es in Berlin den besten handaufgegossenen, japanisch gefilterten Kaffee gibt. Klassischen Hipster-Kompetenzkram.

Aber nein, die beiden Mittzwanziger am Restaurantnebentisch reden über: Wandfarbe. Teure, schwerst gehypte Wandfarbe, namentlich die beiden Farbtöne "Elephant's breath" und "Bone" des britischen Herstellers Farrow & Ball, beides fahlbeige Nuancen, zwischen denen sich der Schmächtigere der Herren partout nicht entscheiden kann: Eigentlich wollte er sein Schlafzimmer in "Sulking Room Pink" streichen, so ein gräuliches Puderrosa, das ist gerade erst rausgekommen. Aber der Mann im Farrow-&-Ball-Laden habe ihm abgeraten: "Diese Farbe versteht nicht jeder." Und will man das wirklich riskieren?

Heute diskutieren junge Menschen so lebensernst über Wandfarbe, wie es die Generation zuvor höchstens über die eigene Lieblingsband tat. Sie schreiben ausführlich-erschöpfte Blogposts über ihre nun endlich erfolgreiche Hatz nach dem perfekten