Die neue Automacht hat nicht mal ein Logo am Eingang. Nichts an dem massiven, dreistöckigen Backsteinbau mit den abgeklebten Fenstern deutet darauf hin, dass hier im kalifornischen Mountain View der wohl gefährlichste Angriff auf die Autoindustrie vorbereitet wird. Nur die Chrysler-Vans, die im Zehnsekundentakt in der immer gleichen Linkskurve auf das Gelände der umgebauten Mall fahren, machen stutzig. Und wenn man dann genau hinschaut, sieht man, dass die Insassen vorn im Wagen das Lenkrad gar nicht berühren. Bei den Vans handelt es sich um Robotaxis, der Fahrer ist überall derselbe: die Software der Google-Ausgründung Waymo.

"Wir bevorzugen es, unscheinbar zu bleiben", sagt der Mann, der hier alles steuert: Waymo-Chef John Krafcik (56), ein drahtiger Läufertyp mit ergrautem Haar, in giftgrünem Nike-Fleece, Jeans und Sneakern. "Leider verraten uns unsere Autos." Krafcik lacht.

Ein nicht nachlassender Strom von Robovans rollt in eine große Garage neben dem Eingang. "Schichtwechsel", erklärt