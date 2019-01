Dass Walter Price (70) heute der erfolgreichste Techfondsmanager der Welt ist, liegt an seiner Abneigung gegen endlose Kundenbesuche und 16-Stunden-Bürotage. Nach dem Abschluss als Elektroingenieur und dem MBA am Massachusetts Institute of Technology Anfang der 70er Jahre schlug er die Jobangebote von IBM (die Arbeitsbelastung!) und den Unternehmensberatern (die vielen Reisen!) aus, um Fondsmanager zu werden und Zeit für seine Frau und seine kleine Tochter zu haben. So wählte er 1974 zum Broterwerb die kleine Investmentboutique RCM in San Francisco.

Es ist sehr ordentlich gelaufen: Wenn Price nicht so ein bescheidener Kerl wäre, könnte er den Titel "Buffett des Tech-Investings" beanspruchen. Wer Ende 1995 so klug gewesen ist, 100.000 britische Pfund in die für Privatanleger an der Londoner Börse erhältliche Variante seines Fonds zu stecken und trotz Dotcom-Crash und Finanzkrise daran festgehalten hat, besitzt heute 1,25 Millionen Pfund. Im nur für Großanleger verfügbaren US-Fonds mit niedrigeren