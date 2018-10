Die Familie der Porsches und Piëchs, das mal vorab, ist einer der erfolgreichsten Unternehmerclans der Autowelt. Ferdinand Porsche hat den gleichnamigen Sportwagenhersteller gegründet und mit dem VW Käfer die Basis der Volkswagen AG gelegt. Ferdinand Piëch (81) machte Volkswagen in 22 Jahren als Vorstands- und Aufsichtsratschef zum größten Autokonzern der Welt. Heute gehören den acht Familienzweigen indirekt rund 54 Prozent der Stammaktien. Über ihre an der Börse reichlich dünn bewertete Familienholding Porsche SE kommen sie auf einen Wert von 8,4 Milliarden Euro.

So historisch die Leistung, so unreif wirkt auch immer wieder ihre Neigung, sich gegenseitig zu befehden und auszutricksen. Und so war vor einiger Zeit die Aufregung groß in Stuttgart, als merkwürdige Personalien die Runde machten: Holger Thein, Leiter des Büros von Aufsichtsratschef Wolfgang Porsche (75), werde die SE verlassen. Ebenso Porsches Chefsekretärin, die ihm seit Ewigkeiten treu ergeben war, sowie eine VIP-Kundenbetreuerin,