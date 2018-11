Masayoshi Son (61), Herr über den größten Techfonds der Geschichte, empfängt seine Besucher gern in einem Konferenzzimmer im 23. Stock der Softbank-Zentrale mit Blick über Tokio. Im Raum steht ein riesiger Tisch für 50 Personen, erzählt ein CEO, der dort vorgesprochen hat. Aber nur einer sitzt da: Son, genannt "Masa". In Fünf-Zehen-Socken.

Son hat sein 100-Milliarden-Dollar-Vehikel Vision Fund genannt. Doch es sei ein Fehler, ihm dort mit Visionen zu kommen, sagt jemand, der das versucht hat. "Das interessiert ihn null." Son könne dann ziemlich unwirsch werden.

Was Son wissen will: Wie schnell kann das Unternehmen skalieren, wie rasant die Marktführerschaft in welchen Regionen erobern? Vor allem: Würde nicht alles viel schneller gehen, wenn ich dir statt 200 Millionen eine halbe Milliarde Dollar gebe?

Willkommen im Softbank-Zeitalter, in dem Start-ups nicht mehr an die Börse gehen müssen, um ihr Wachstum zu finanzieren. Sondern zu Son pilgern. Seine Finanzspritzen, raunt die Investorenszene,