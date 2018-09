Uniqlo attackiert H&M und Zara

Immer schneller sausen sie danieder. Mit jedem Schlag, den die Holzstäbe den mächtigen Taiko-Trommeln verpassen, dringen die dumpfen Klänge weiter durch Stockholms Konsummeile Hamngatan. Die Samurai, Japans legendäre Krieger, zogen mit den Röhrentrommeln einst in die Schlacht. Der Lärm sollte den Gegner zermürben und die eigenen Truppen in einen Blutrausch versetzen. An diesem Freitagvormittag Ende August heißt der Feldherr Tadashi Yanai. Sein Kampfgebiet ist die globale Modeindustrie, seine Waffe die Kette Uniqlo.

Als die Trommeln verstummen, greift der Gründer, CEO, Präsident, Aufsichtsrat und Großaktionär von Fast Retailing, dem drittgrößten Modekonzern, zum Mikrofon und brüllt: "Stockholm, heute ist der Tag!"

Seit Wochen kündigen Plakate seinen Vorstoß in den Heimatmarkt von H&M an, Straßenbahnen fahren seine Botschaften durch die Stadt. Sein Kommen war nicht zu übersehen, jetzt ist es kaum zu überhören. Es wirkt, als müsse Yanai seinen Anspruch untermauern. Der kleine Mann hat ein großes