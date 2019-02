Seit Dara Khosrowshahi (49) beim Fahrdienst Uber das Steuer übernommen hat, macht er in Deutschland Tempo. Der Uber-CEO trichtert seiner Truppe ein, das Land sei kriegsentscheidend. Bei Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (60) und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (44) warb er im vergangenen Jahr persönlich für Reformen, die Ubers Expansion erleichtern sollen.

Khosrowshahi braucht Germany. Er will Uber noch in diesem Jahr an die Börse bringen, und dazu benötigt er dringend eine Wachstumsstory. Zuletzt war der Umsatz nur noch um 2 Prozent gestiegen; da kann man auch gleich in die klassische Autoindustrie investieren. Deutschland ist eines des raren Länder, in denen Uber noch auf raketenhafte Steigerungen hoffen kann. Vorgänger Travis Kalanick (42) hatte hier praktisch nichts auf die Reihe bekommen. Nur in Berlin und München blieb man in den letzten Jahren mit einem bescheidenen Angebot präsent.

Das soll jetzt endlich anders werden. Seit Oktober rollt in Düsseldorf wieder eine Uber-Flotte;