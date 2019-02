Es kommt selten vor, dass ein Manager einem Vergleich mit George Clooney standhält. Stefan Jacoby (60) kann es. Äußerlich beschränkt sich das zwar lediglich auf die Haarfarbe (Silbergrau), dafür spielten Jacoby und Clooney zeitweise eine frappierend ähnliche Rolle: Als Chef des Auslandsgeschäfts von General Motors flog der Deutsche um die Welt, schloss Fabriken und verschwand wieder – so wie Clooney als Kündigungsspezialist Ryan Bingham in "Up in the Air".

In Südafrika verkaufte Jacoby das GM-Geschäft mit leichten Nutzfahrzeugen an Isuzu, in Australien beendete er die Geschichte der Marke Holden. In Indien ließ er nur noch eine Fabrik übrig. Für Mary Barra (57), Chefin von GM, war Jacoby vier Jahre lang der Mann über den Wolken, der GM auf die Kernmärkte Amerika und China konzentrierte. Ende 2017 gab er seinen Job als Schließmeister von GM auf, so sei das von Anfang an "mit Mary abgesprochen" gewesen.