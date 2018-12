Was es jetzt braucht, ist Geduld. "Ich kapier' das nicht." "Doch, du willst nur nicht." "Ich mach nicht mit."

Sieben kleine Mädchen, den Nachmittag über haben sie schon Roboterautos zusammengebaut und mit Federn beklebt, Erdbeerkuchen gegessen und Apfelsaft getrunken, aber jetzt, viertel nach vier, wird es kompliziert. Auf MacBooks sollen sie Tasten programmieren, um ihre Autos fernzusteuern. Vorwärts, rückwärts, rechts, links, Tempo machen, abbremsen.

Die beiden Trainerinnen (das Wort Lehrer benutzt in der Szene niemand mehr, es heißt nur noch Coach, Mentor oder gar Inspirer) lassen nicht locker. Und tatsächlich: Allmählich bekommen die Mädchen es hin. Eine Taste nach der anderen wird belegt, und am Ende steuern sie ihre Autos per Computer durch ein Labyrinth. Alle glücklich.

Samstagnachmittag, 15 Uhr. Kindergeburtstag in der Haba Digitalwerkstatt. Jetti wird acht. Ein flacher Vorbau, Mittelweg 155 in Hamburg-Rotherbaum, ein großes Schaufenster, dahinter ein einziger Raum, ein roter USM-Spind