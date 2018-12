Da sage noch einer, Michael O'Leary sei nicht entgegenkommend! Der Ryanair-Boss ist aus seinem Büro im Dubliner Hauptquartier heruntergeeilt, um den Reporter selbst in Empfang zu nehmen: "Hi, welcome!" Ein kräftiger Händedruck, dann geht es noch geschwind zu einem Abstecher in die Cafeteria. "Kartoffeltaschen? Würstchen?" O'Leary zeigt auf die nahrhaften Speisen, mit denen die Iren sich schon morgens stärken, und bittet, reichlich zu nehmen. Weiter zur Kasse und zum ersten Spruch des Tages: "Carsten Spohr", fällt ihm der Lufthansa-Chef ein, "hat Ihnen bestimmt noch nie ein Frühstück ausgegeben."

So ist er nun mal, zumindest aus eigener Sicht – großzügiger, als viele denken.

Tatsächlich hätte Michael O'Leary in letzter Zeit eine Unmenge Frühstücke ausgeben müssen, um die Skeptiker zu überzeugen. Seit gut einem Jahr geht eine Kaskade der Kritik auf ihn nieder, "auch wegen unserer eigenen Fehler", wie er zugibt. Der Flugplan brach auseinander, weil Piloten fehlten. Das Management hatte offenbar