Die Reimanns, deren Vermögen in der JAB Holding verwaltet wird, liegen in diesem Jahr auf Platz zwei. Den dritten Platz verteidigt Dieter Schwarz, dessen Firmen Lidl und Kaufland zwar jeder kennt, der sich aber ebenso wie die Reimanns am liebsten vor der Öffentlichkeit verbirgt. Der größte Verlierer unter den Top Ten rutschte von Platz vier auf Platz sechs. Und einen Newcomer in der Riege der zehn reichsten Deutschen gibt es auch – auf Platz neun.

Platz 10

Klaus-Michael Kühne

Kühne + Nagel, Schweiz; Hapag-Lloyd, Hamburg | Logistik, Schifffahrt | Vermögen: 10,5 Mrd. Euro (Veränderung zum Vorjahr: - 0,5 Mrd.)