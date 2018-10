Nie zuvor gab es in Deutschland so viele Milliardenvermögen. Auf 200 Individuen und familiäre Verbünde ist ihre Zahl in diesem Jahr gestiegen. 2001, als manager magazin ihre Zahl erstmals schätzte, waren es gerade mal 69.

Natürlich ist diese Verdreifachung Ausweis unternehmerischen Wagemuts in einem stabilen, weltoffenen und prosperierenden Land, dessen Wirtschaft seit 2004 nur in einem einzigen Jahr schrumpfte – 2009, auf dem Höhepunkt der Finanzkrise. Doch sie könnte auch einen vorläufigen Gipfel markieren.

Denn wer die Geschäfte und Besitzungen der heimischen Geldelite flöht, findet vielerorts Signale aufkeimender Bangigkeit. Die Hausse am Aktienmarkt scheint vorbei, was bei einem Großteil der Vermögenden – von einigen Ausnahmen abgesehen – ins Kontor schlägt. Auch Immobilienpreise und Unternehmensbewertungen scheinen ihren Höhepunkten nahe. Die Gewinne fließen zwar noch üppig, aber die Marktpositionen vieler Familienkonzerne geraten in Bedrängnis. Gründe sind eine schleichend abflauende